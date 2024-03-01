快手“我的家乡很好玩洛阳站”收官 洛阳相关视频发布量增24.4%

风起洛阳，花开盛唐。作为十三朝古都，洛阳有着深厚的历史文化底蕴，每年4-5月的洛阳牡丹文化节更是珍贵的国家级非物质文化遗产。

风起洛阳，花开盛唐。作为十三朝古都，洛阳有着深厚的历史文化底蕴，每年4-5月的洛阳牡丹文化节更是珍贵的国家级非物质文化遗产。

为了让更多人了解到洛阳城市文化，展现十三朝古都之美，4月1日至5月3日，快手联合洛阳广播电视台、洛阳广电传媒集团、洛阳市文化旅游投资集团，共同打造“我的家乡很好玩·洛阳站”。该活动由洛阳市委宣传部、洛阳市委网信办、洛阳市文化广电和旅游局指导，发挥洛阳的城市特色，通过线上线下多维联动，邀请老铁们上快手、游神都、赏国风，借势“牡丹文化节”“五一黄金周”，引爆洛阳热度。

快手方面透露，活动期间，主话题#神都富贵花阅读量超18亿。洛阳相关视频发布量同比增长24.4%。在洛阳本地老铁和头部创作者助推下，洛阳相关热词登上快手热榜总榜次数增长超4成。

从牡丹到汉服，“爆款洛阳”快手出圈

在“我的家乡很好玩·洛阳站”活动中，快手围绕“牡丹”和“汉服”这两大洛阳城市名片，依托于热门旅游目的地中国国花园和洛邑古城，打造系列活动。

4月，“洛阳牡丹文化节”开幕，快手发起#神都富贵花征稿，鼓励用户发布牡丹汉服变装视频。@小胡. @奥黛丽厚本等17位粉丝量超500万的头部创作者参与。快手还在站内上线了“花神写真”AIGC魔法表情等玩法，超17万用户借助特效实现唐风汉服变装，体验“富贵洛阳”。知名国漫IP@熊出没，派出熊大熊二光头强玩偶，与当地学生一起逛园，进行牡丹科普直播。

4月27日至5月3日，“快手神都奇妙游”主题线下市集在洛邑古城“开门迎客”。这场主题线下市集汇聚了“各路神仙”“八方名人”，为广大游客提供汉服变装体验场景。“老子解惑”“李清照对诗”……多位NPC扮演文化名人，与游客进行“古今对话”。5月3日，洛阳广播电视台和快手联合推出“都市里的盛唐”国风音乐会，在上阳宫奏响国风华章。

浓厚的历史氛围使得洛阳一直是亲子游热门目的地。由快手亲子发起的“小铁环游记春游特别篇”也来到洛邑古城。张典和刘格格带领小铁团成员千智小朋友、啵妞、含妹、无敌小浓瓜、luo珞安打卡神都洛阳，开启2024年的第一期小铁环游，从萌娃视角解锁洛阳。

“我的家乡很好玩”活动吸引诸多媒体关注。央视“主播新体验“来到中国国花园，新闻主播同快手创作者@阿玺体验汉服妆造师职业。新华社记者则走访洛邑古城，直播“神都奇妙游”市集，@新华社直播吸引超550万人次观看。

依托线上种草+线下体验，洛阳实现在快手“出圈”。数据显示，牡丹文化节赏花期间，洛阳相关热词登上快手热榜总榜次数同比增长四成。高关注度下，主动搜索“洛阳”的快手用户同比增长19.3%。

本地老铁和头部主播携手，呈现神都风华

为了让更多人了解到洛阳之美，快手邀请了众多洛阳本地创作者，从“老乡”视角为洛阳代言，呈现“我的家乡很好玩”。

定居洛阳的@包意凡，在隋唐洛阳城《观唐》等多个节目中担任复原汉服设计师。今年4月，国风博主@思喵身穿包意凡设计的汉服打卡龙门石窟，该视频在快手获赞125万。在后续的“快手神都奇妙游”系列直播中，包意凡作为嘉宾，多次科普唐朝服装，两场直播观看量超5000万人次。包意凡期待，短视频和直播让更多人关注到洛阳汉服文化。

鲜艳的牡丹，经过整理、加工、脱水，保持了原有色彩和形态，成为“永不凋谢的花”。洛阳本地创作者@花裳印记的非遗押花制作视频被多家媒体快手号报道。“很多人留言夸赞洛阳牡丹甲天下，称想来河南看看。”@花裳印记表示自家世代种牡丹，牡丹是洛阳的象征，希望通过她的分享，能够激发更多人对神都洛阳的兴趣。

除本地创作者外，@宇文泡er @李爱笑等头部主播应“我的家乡很好玩”项目组邀请打卡洛阳。受邀创作者并非走马观花地逛洛阳，而是结合自身创作优势，制作展现城市魅力的内容。这不仅为洛阳提供了独特的文旅内容，也吸引了更多创作者奔赴洛阳，形成良性循环。

@南翔不爱吃饭凭借复刻古籍美食和展现非遗技艺，在快手收获超1700万粉丝。4月底，他在洛阳牡丹阁再现了消失30年的非遗盒子灯。模仿天庭的@慈元阁道齐蟠桃会空降“快手神都奇妙游”主题线下市集。他们在洛邑古城里化身龙王、哪吒、白龙马、王母娘娘等一系列“神仙”，吸引游客围观、互动。

“淄博和哈尔滨的爆红，让更多人看到网络传播对城市形象塑造的重要作用。快手与洛阳的此次携手，相互借势借力，共同引爆城市热度，点燃了游客的热情。”快手相关负责人表示，未来“我的家乡很玩”将继续与各地文旅合作，展现不同城市的多元魅力。