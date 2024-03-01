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乡村处处蕴新机
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.05.14 08:14

　　在偃师区圪当头村，通过电商直播等模式解锁“共富密码”，逐渐实现从“家门口、打零工、有钱赚”到“进工坊、拿工资、富一片”的转变；在新安县磁涧镇礼河村，樱桃省级现代农业产业园，年总产值4000余万元让村民笑开颜；在栾川县协心村，“高端民宿+特色农家乐”乡村住宿产业链条，吸引着众多省内外游客前来体验……河洛大地上的蓬勃新机，折射出乡村市场的旺盛活力。

　　全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，是党中央作出的重大战略部署。

　　在这一伟大进程中，洛阳立足自身实际，创造性提出乡村振兴“151”工作举措，并把乡村振兴作为全市“三项重点工作”之一；之后又以学习运用“千村示范、万村整治”工程经验为引领，深化推进“4+2”阶段性重点工作。这既与中央和省委部署要求一脉相承，又确保能够顺利开创新时代洛阳“三农”工作新局面。

　　乡村处处蕴新机，产业兴旺是关键。从洛阳推进乡村振兴的实践来看，产业兴旺是解决很多农村问题的前提。围绕农村一二三产业融合发展，构建乡村产业体系，真正建成产业、形成集群，农村才能聚人气、留人才、富口袋。比如“栾川印象”品牌打造，在全国开设线上线下店铺45家，发展产业基地27个，年产值达1.8亿元；比如洛宁的苹果产业，种植面积30万亩，全产业链条基本形成，年产值超过30亿元，产业从业人数有10余万人，直接带动1万余人实现就业；比如孟津的肉牛和奶牛产业，总产值达35亿元……这些兴旺的乡村产业表明，牢牢把握产业这一关键，就能不断拓宽农民增收致富渠道，让乡村振兴“有力量”“见神采”“显底气”。

　　曾经，不少农民说：“农业不加工，等于一场空。农业不成链，到头不赚钱。”今天，我们从众多洛阳乡村产业中看到，一个个看似普通的“土特产”正变成乡亲们增收致富的新引擎，成为乡村振兴的推动器。洛阳打造的洛宁苹果、新安樱桃、伊川小米、嵩县柴胡等土特产品牌，既做活做精了“土特产”文章，又切实激发出当地群众的内生动力，让老百姓有更多真金白银的收获。今年4月第一批全国名特优新农产品名单公布，洛阳9种特产入选。至此，洛阳共有83个农产品纳入全国名特优新农产品名录，总数全省第一，成为洛阳现代农业发展的一面面旗帜。

　　习近平总书记指出：“产业振兴是乡村振兴的重中之重，也是实际工作的切入点。”“各地推动产业振兴，要把‘土特产’这3个字琢磨透。”可以说，“土特产”一头连着群众增收致富，一头连着乡村产业振兴。我们只有念好“土”字诀，打好特色牌，壮大乡村产业，方能在广袤的田野里耕耘出更美的新图景、焕发出更多的新生机。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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