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科技兴农！洛阳市农林科学院把党员突击队建到特色产业链上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.13 17:18

　　初夏，最治愈的景象，莫过于大田里滚滚翻涌的麦浪、果园里新结出的一串串果子。

　　近日一大早，由洛阳市农林科学院小麦专家张学品等人员组成的“小麦单产提升”党员突击队，急忙赶赴宜阳县韩城镇的鼎德种麦生产基地。同一天，果树研究所所长姬延伟牵头的“优质林果科技服务”党员突击队，则直奔洛宁上戈的果园。

　　车出韩城收费站，一望无际的麦田铺展开去，起起伏伏，满眼新绿，震撼之感油然而生。返乡创业者麦海伟早早伫立田头，迎接农业专家的到来。

　　而在上戈，漫山遍野的苹果已经坐果，鹌鹑蛋大小的苹果一簇簇、一串串长满枝头。当下，矮砧密植栽培技术正在成为苹果产业升级的主流。姬延伟此行的任务是夏剪和疏果技术指导。

　　“5000亩小麦基地，能否把‘丰收在望’变成‘丰收在手’，就看接下来20天的灌浆效果。”麦海伟的神情喜忧参半：喜的是，前期雨量丰沛，麦子长势旺盛；忧的是，后期管理至关重要，稍有不慎，病虫害或将让丰收变成“泡影”。

　　“农谚讲‘春争日、夏争时’，立夏过后，小麦一天一个样，病虫害早防早主动。所以，头一天接到基地的咨询电话，今天就火急火燎地赶赴现场。”寒暄之后，党员突击队员们径直走向麦田深处。

　　顶着烈日，小分队兵分两路，紧锣密鼓地展开工作。

　　育种专家负责测产，用“一米双行测产法”，一穗一穗地数，一粒一粒地算。“不错，不错！丰产的‘架子’已经搭成。”每名队员都喜上眉梢。

　　在另一边，突击队中的植保和栽培专家发现了锈病、白粉病的轻微迹象，如果后期持续高温，也可能遭受干热风的影响。

　　综合研判之后，就地把“麦”开方：尽快开展一次“一喷三防”作业。戊唑醇、氯氟氰菊酯、磷酸二氢钾……用什么药，用量多少，如何配比，给出的意见一清二楚。

　　短短半个小时后，基地的4架植保无人机已经准备就绪。“10分钟1个架次，可完成20亩作业。”看着无人机腾空而起，细密的药雾均匀地喷洒在麦苗上，麦海伟把悬着的心装在了肚子里。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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