怎么防治碘缺乏病？洛阳疾控专家教您这样补碘

今年5月15日是全国第31个防治碘缺乏病日，主题是“食盐加碘防疾病，平衡营养健康行”。洛阳市疾控中心提醒广大市民，尽管洛阳市近年持续处于碘缺乏病消除状态，但碘缺乏病的防治不容大意，仍需引起重视。

医务人员免费为市民开展甲状腺B超检查

今年5月15日是全国第31个防治碘缺乏病日，主题是“食盐加碘防疾病，平衡营养健康行”。洛阳市疾控中心提醒广大市民，尽管洛阳市近年持续处于碘缺乏病消除状态，但碘缺乏病的防治不容大意，仍需引起重视。

碘缺乏病是由于外环境缺碘，造成人体碘摄入不足而发生的一系列疾病的总称。洛阳属于碘缺乏地区，日常饮用水无法满足人体对碘的需求，易导致碘缺乏病。

据介绍，胎儿期严重缺碘可致孕妇早产、胎儿先天畸形、克汀病(又称地方性呆小症)发生率高；新生儿期缺碘，可致亚克汀病、智力缺陷、生长发育障碍等；儿童及青春期缺碘，可致甲状腺肿、单纯性聋哑、损害儿童智力和生长发育等。

洛阳市疾控中心地方病预防控制所所长李云霞介绍，洛阳曾是碘缺乏病重病区，病区覆盖人口250万，甲状腺肿大患病率普遍在40%，严重的达到56%。洛宁县、嵩县、栾川县等地伴随有地方性克汀病的发生，其中栾川县克汀病患病率一度达到5.12%，严重影响着儿童的智力和体格发育。

2000年以来，洛阳市一直坚持因地制宜、分类指导和科学补碘的防控策略，定期对碘缺乏病进行监测，并引导群众自觉食用碘盐。日前，洛阳市疾控中心发布的《2023年洛阳市碘缺乏病监测报告》提到，2023年洛阳市碘缺乏病监测数据显示市、县区均达到碘缺乏病消除标准，且已连续24年持续消除碘缺乏病。

持续消除碘缺乏病任重道远。2023年监测数据显示，洛阳市部分县区孕妇合格碘盐食用率小于90%。

“由于外环境碘缺乏，洛阳居民需要长期补碘、科学补碘。”李云霞说，补碘最基本、最主要、最经济的方法是食用加碘食盐。一般人群只要食用合格碘盐，不需要额外补充含碘保健品，而妊娠期和哺乳期妇女应选择乳母专用盐或含碘较高的加碘食盐。

今年是全国普及食盐加碘30年，有市民担心，食用补碘盐这么多年，会不会补碘过量？对此，李云霞说，多年来，洛阳市疾控中心持续进行碘缺乏病的监测，结果表明，在食用加碘盐的情况下，洛阳居民碘营养总体处于适宜状态。

也有市民表示，近年，人群中甲状腺结节的检出数量和检出率增加，有传言说这和补碘有关系，是真的吗？“网传说法不实。监测数据显示，洛阳市甲状腺结节检出率低于一般范围。”李云霞介绍。

李云霞表示，甲状腺结节的形成原因比较复杂，可能与环境污染、生活方式、工作生活压力有关。碘是甲状腺结节发生的保护因素，缺碘会引起甲状腺结节发生率升高，碘过量也会造成甲状腺相关疾病。随着人们对自己健康关注度的不断提高，主动体检意识增强，检出率会有所增加。同时，现在的医疗仪器较先进，检测更精准，甲状腺结节检出率也会有所体现。

日常生活中如何健康补碘？李云霞说，烧菜、做汤时，待快熟、出锅时再放碘盐效果最好，不要用油锅爆炒碘盐。碘盐应存放在阴凉、干燥处，远离火炉。需要注意的是，如果市民患有甲亢、甲状腺炎疾病，或在甲状腺癌治疗期间，应食用无碘盐。一般的甲状腺结节患者仍需食用碘盐。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 徐礼扬 文/图）