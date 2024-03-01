节日快乐！洛阳通报表扬49名护理人员

今年5月12日是第113个国际护士节。日前，洛阳市卫健委对全市49名护龄满40年的护理人员予以通报表扬。

今年5月12日是第113个国际护士节。日前，洛阳市卫健委对全市49名护龄满40年的护理人员予以通报表扬。 今年5月12日是第113个国际护士节。日前，洛阳市卫健委对全市49名护龄满40年的护理人员予以通报表扬。 今年国际护士节的主题为“发展护士队伍，优化护理服务”。洛阳市卫健委委托市护理质控中心在全市范围内统计护龄40年的护士。经推荐、审核，洛阳市卫健委决定对李茜等49名护龄满40年的护理人员予以通报表扬，弘扬南丁格尔救死扶伤、勇于奉献的人道主义精神，鼓励广大护理人员爱岗敬业。 附：护龄40年名单(排名不分先后) 洛阳市中心医院(5名) 李茜 臧巧萍 郭琴香 王继红 李延伟 北京中医药大学东直门医院洛阳医院(1名) 杨梦霞 洛阳市第一人民医院(5名) 聂福珍 王书英 郭辉 符庆芬 徐爱芹 洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)(4名) 赵英敏 原丽静 董凤霞 苏广英 洛阳市第五人民医院(1名) 郭巧莉 洛阳市东方人民医院(5名) 张爱萍 齐宝珠 徐桂莲 范庆华 刘德兰 河南省荣康医院(7名) 王佳秀 杨世平 周学华 张爱珍 范妙珍 徐国银 阎凤芝 西工区(1名) 李淑花 洛龙区(4名) 杨姣芳 杨润桃 马秋芳 徐颖 偃师区(1名) 黄金玲 新安县(1名) 张素霞 伊川县(9名) 史松格 司马凡 陈巧灵 朱丽萍 李丛兰 王希团 张社珍 董军平 王东红 宜阳县(1名) 许秋红 汝阳县(4名) 李华 李敏杰 薛桂灵 王慧霞 （洛报融媒·洛阳网记者 王博东）