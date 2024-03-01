最高气温33℃！洛阳近期以晴好天气为主

刚刚，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，14日夜里至15日受冷空气影响，风力较大，气温较前期明显下降。其他时段以晴好天气为主，气温较高。

刚刚，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，14日夜里至15日受冷空气影响，风力较大，气温较前期明显下降。其他时段以晴好天气为主，气温较高。 刚刚，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，14日夜里至15日受冷空气影响，风力较大，气温较前期明显下降。其他时段以晴好天气为主，气温较高。 具体预报： 今天夜里：晴天间多云。 13日(周一)：晴天间多云，气温15℃～31℃。 14日(周二)：晴天到多云，傍晚到夜里局部地区有阵雨或雷阵雨，偏南风3级夜里转偏北风4级左右，气温17℃～33℃。 15日(周三)：多云转晴天，偏北风4级逐渐减小至2级到3级，气温18℃～25℃。 16日(周四)：晴天到多云，偏南风3级左右，气温13℃～28℃。 17日(周五)：晴天间多云，气温17℃～33℃。 18日(周六)：晴天到多云，气温21℃～33℃。 19日(周日)：多云，傍晚到夜里部分地区转阵雨或雷阵雨，气温23℃～32℃。⑥