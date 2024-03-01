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洛阳市硬笔书法家协会举行换届选举
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.12 18:13

　　12日，洛阳市硬笔书法家协会第四次会员代表大会召开。会议选举刘灿辉为名誉主席，张宏图为协会新一届主席。

　　据介绍，洛阳市硬笔书法家协会是全市硬笔书法家、硬笔书法理论、书法教育工作者、广大硬笔书法爱好者和硬笔书法组织工作者组成的联合性非营利性社会团体，主要开展硬笔书法的理论研究和学术交流；硬笔书法评比、展赛活动；组织书法艺术作品的创作；组织、开展硬笔书法培训，教学及硬笔书法教师培养以及教材编纂，杂志及作品集的出版等工作。

　　近年来，洛阳市硬笔书法家协会成功举办了多届洛阳市硬笔书法大赛，开展一系列的志愿服务活动。组织开展多次书法等级考试，持续提升在校学生书写技能、文化素养和审美情趣。协会积极参与市中小学的书法教育，深入偏远山区的中小学校，义务开展书法普及讲座和校园书法比赛的评审，为多所中小学校捐赠书法教材价值逾10万元。

　　张宏图表示，今后五年，协会将重点做好以下几方面工作：积极开展“书法家送‘福’进万家”“文化惠民”“硬笔书法进校园”“硬笔书法名家讲座”等公益活动；举办全国有影响、全省有品牌的展赛活动，提升洛阳书法家及书法爱好者的专业水平，展示洛阳文化魅力，发掘、培养书法新秀，推动洛阳书法教育进程；加强硬笔书法规范字培训，培训书法人才，提高全民汉字书法写作水平。

　　【洛阳市硬笔书法家协会第四届主席团成员名单】

　　名誉主席

　　刘灿辉

　　顾问

　　苗泓水、卫钢民、贾光庆、白玉昌

　　主席

　　张宏图

　　常务副主席

　　陈新建

　　副主席

　　刘绍军、陶树虎、卫二芹、吉韶斌

　　秘书长

　　段亚鹏 （洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 段万卿 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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