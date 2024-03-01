穿美衣、拍美照！这场特别活动只为妈妈们的快乐

母亲节即将到来，今天上午，一场特殊的摄影活动在洛阳市涧西区西苑公园举行。
母亲节即将到来，今天上午，一场特殊的摄影活动在洛阳市涧西区西苑公园举行。
母亲节即将到来，今天上午，一场特殊的摄影活动在洛阳市涧西区西苑公园举行。
活动中，在造型师志愿者的指导下，来自长春社区的十余名中老年女性居民，依据自己的身高、体型、肤色等完成“定制”服装搭配，并由社区邀请而来的专业摄影师掌镜，为她们定格美丽瞬间。“人变美，果然心情好。”“今天漂亮得我自己都不敢认！”……随着一张张美照出炉，大家都激动不已。
长春社区相关负责人介绍，社区党委围绕“幸福和谐星”策划举办此次活动，旨在用照片帮助妈妈们留下美丽芳华，同时在社区内营造关爱女性、感恩母亲的良好氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 何谦 文/图)
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