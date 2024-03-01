情暖母亲节 巾帼志愿者关爱“环卫妈妈”

母亲节将至，5月11日，洛阳市宜阳县妇联开展“感恩母亲节关爱环卫工”活动。
母亲节将至，5月11日，洛阳市宜阳县妇联开展“感恩母亲节关爱环卫工”活动。
母亲节将至，5月11日，洛阳市宜阳县妇联开展“感恩母亲节关爱环卫工”活动。
巾帼志愿者们走上街头，把洗衣液送到正在工作的“环卫妈妈”手中，感谢她们风雨无阻为城市营造干净、舒适的环境，同时叮嘱她们保重身体。
巾帼志愿者表示，环卫工人是城市环境的守护者，她们的辛勤劳动值得每个人尊重和感激。希望通过这次活动，让更多市民主动参与进来，关心、理解、支持环卫工人工作，减少其劳动强度，共同维护美好城市环境。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 白雪)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605