穿汉服当“小摊主”！洛阳一学校举行“校园汉服贸易节

纯手工制作的簪花头饰、自己绘制图案的折扇、国画牡丹图……11日，在洛阳市第一实验小学的校园里，该校一年一度的校园贸易节热闹举行。

纯手工制作的簪花头饰、自己绘制图案的折扇、国画牡丹图……11日，在洛阳市第一实验小学的校园里，该校一年一度的校园贸易节热闹举行。和往年不同的是，今年的活动以“汉服”为主题，鼓励孩子们展示原创作品。

9时许，洛报融媒记者在校园里看到，操场旁、篮球场，挤挤挨挨地铺好了不少摊位，孩子们身着汉服，有的守在摊位旁变成“小摊主”，有的穿梭在摊位之间，不时停下脚步挑选感兴趣的物品，牡丹团扇、汉服配饰、文创明信片让人眼花缭乱。

“这个簪花，特别适合穿青绿色的汉服时佩戴。”在一处摊位前，9岁的韩羽墨拿着一个造型精美的簪花头饰，正在向大家介绍。她告诉洛报融媒记者，自己非常喜欢做手工，这个簪花头饰是她用了3天时间手工制作的，原材料是彩色丝绒扭扭棒，剩下的材料还用来装饰了一把团扇。

“洛阳文旅持续火热，我们希望用穿汉服、展示汉服元素的方式，让孩子们更加热爱我们这座城市。”洛阳市第一实验小学相关负责人说，此前他们已经通过学校班级群发出倡议，鼓励孩子们以“汉服”文化主题交易图书类、手工类、文创类物品，还可以制作融入国风元素的海报。此次校园贸易节活动结束后，孩子们将以班级为单位互相交流心得体会，还可以自愿用小饰品简单美化教室，旨在引导他们树立“小主人翁”的责任意识。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 黄丹辉 文/图)