护航民营经济向“新”聚“势”

民营经济是稳定就业和推动科技创新的重要主体、税收的重要来源、经济持续健康发展的重要力量。

民营经济是稳定就业和推动科技创新的重要主体、税收的重要来源、经济持续健康发展的重要力量。近年来，新安县人大常委会紧扣党中央、省委、市委和县委关于支持民营经济和民营企业发展壮大的决策部署，始终坚持“两个毫不动摇”，围绕民营企业做大做优做强狠下功夫、大抓落实，聚焦破解中小微企业发展“急难愁盼”，综合运用走访调研、专题询问、工作评议等刚性监督方式解题破题，聚合全县代表智慧和力量，督促县政府及其相关部门多措并举促进民营经济健康发展、高质量发展，护航全县民营经济向“新”聚“势”。

动真碰硬，破解民营企业发展难题

人大监督有力量，关键是把问题找准。近年来，新安县人大常委会坚持问题导向，连续两年将民营经济高质量发展定为年度专项监督事项，通过座谈交流、问题交办、督促整改、企业走访、听取汇报等方式，跟踪化解企业反映的发展问题，强化一线调研、摸清实情，督促政府加快改善短板弱项，切实以人大监督之力推动解决企业“忧心事”。

“民营企业中融资难、融资贵问题仍旧存在。”

“有的部门和工作人员工作方式简单，在有关领域执法过程中存在“一刀切”、重复执法、过度执法现象。”

“建议建立联合调查走访企业制度。每月固定时间由政府牵头相关部门，深入企业走访调查，上门服务，解决问题。通过面对面的交流，着力搭建政企互信、双向交流的新平台。”

......

在县人大常委会组织召开的企业领域人大代表座谈会上，各个企业分别就惠企政策落实、政务服务提出了问题和建议。

“从2023年以来，我们把推动民营经济发展作为人大工作服务大局的重要内容，持续开展重点企业‘大走访大座谈’行动，认真倾听、传递民营企业家的声音，全力促进全县中小微企业健康平稳发展。”县人大常委会副主任李志忠说道。据了解，该县人大常委会已组织代表走访视察企业320多人次，调研重点企业150余家，梳理收集问题建议84条，全部交办政府整改落实到位。

刚性监督，督促政府部门亲商近商

良好的营商环境是民营经济发展壮大的重要土壤，新安县人大常委会以“优化营商环境”为抓手，聚焦民营企业关心关切和痛点难点堵点，坚持人大监督、“一府两院”及相关职能部门、市场主体、新闻媒体、社会参与一体联动，先后10余次深入企业、窗口单位、职能部门明察暗访，先后10次对相关部门进行工作评议，先后3次对县政府及有关部门优化营商环境工作进行专题询问和满意度测评，持续提升政策落实力度、政务服务温度、企业创新活跃度，发挥人大“刚性”监督效应，持续优化“心安”营商环境。

“请问发改委，近年来我县优化营商环境评价排名在全省、全市持续下滑，问题出在哪儿？针对这些问题你们采取了哪些措施或者准备采取哪些措施？”

“请问农业农村局，在支持农业龙头企业发展方面采取了哪些措施？”

......

这是在新安县十五届人大常委会优化营商环境促进经济高质量发展专题询问会议上的发生的一幕，20名人大代表向县政府和直属的22家职能部门一一提问并评议，推动相关职能部门更好改进作风、提升服务水平。

去年，在县人大常委会的监督下，县政府及相关部门主动作为、履职尽责，坚持“线下+线上”“指导+帮扶”“惠企+助企”多措并举，用心用力做好民营企业发展“服务员”。据统计，科工局全年助企干部走访企业3894次，开展政策集中宣讲11场；县税务局通过“豫税通”税企沟通平台精准推送政策1125户次；开展“汉关税苑微讲堂”线上政策宣讲5期，累计观看4600余人次。

精心护航，推动监督质效“大跃升”

人大监督越有力，人民越有“获得感”。为进一步推动民营经济高质量发展，结合洛阳市人大常委会关于“监督质效提升年”的总体要求，今年新安县人大常委会将以“四个满意”为目标，以“五个清单”为抓手，以“代表作用发挥”为重点，创新监督方式方法，推动民营经济监督工作往深里走往实里做。

“为推动民营企业做大做强，我们聚焦我县‘新材料、先进装备制造、文旅文创’三大主导产业，充分发挥专业领域人大代表职业特长和专业优势，初步研究建立了产业链人大代表站，把相关产业的代表聚集到相关产业链、作用体现到产业链、职责履行在产业链，实现产业发展和履职效力互促共进。”新安县人大常委会选任联工委主任梁雪峰从代表作用发挥上提出相关看法。

“我们将深入实施‘五项清单’机制，以责任清单促推动、学习清单促履职、问题清单促整改、整改清单促落实、评价清单促成效，以高质高效的监督工作推动民营经济工作提质提效。”新安县人大常委会财经工委主任陈利军表示。

今年，新安县人大常委会将持续聚焦优化经济发展环境，抓好民营经济高质量发展，通过集中座谈、走访调研、问卷调查等方式广泛听民生、集民意、惠民智，监督和推动政府进一步优化民营经济发展环境，助力破解民营经济发展难题，提振民营经济发展信心，让人大监督为民营经济向“新”而行注入强劲动力。(李乐乐)