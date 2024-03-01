人大代表在行动 戏曲文化进乡村

伴随着咚咚锵锵的锣鼓声，曲剧名曲《杨宗英下山》在五头镇大洼村台前开演。

伴随着咚咚锵锵的锣鼓声，曲剧名曲《杨宗英下山》在五头镇大洼村台前开演。乡村春日的夜晚，在这小小的一方戏台上，演员们贡献着惟妙惟肖、娴熟流畅的表演，戏台下，群众掌声和喝彩声此起彼伏，小小的舞台洋溢着满满的幸福，大家都感受着戏曲的魅力，享受着这场“文化盛宴”。

日前，新安县五头镇开展戏曲进乡村活动，为群众送去文化大餐，4月19日-4月22日禹州市第一曲剧团为大洼村群众送去7场精彩演出。

“这戏真是精彩，没想到在家门口能看到这么精彩的戏曲表演。”“这戏连演三天，可真是每天都要来看了。”群众们都赞不绝口。

此次戏曲进乡村活动文化惠民活动由县人大代表郭四兴、武国栋、王丽涛、段博等联合牵头、镇人大协助，惠及大洼村、尚庄村、仓上村、五头社区等千余名群众，同时也展现了乡村文化，弘扬了传统戏曲文化。

戏曲进乡村，文化惠万家。五头镇人大代表深入人民群众，以实际行动回应人民群众的期待，让广大群众享受到文化惠民的丰硕成果，不断提高群众的幸福感、获得感。(胡梦婷)