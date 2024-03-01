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履职为民守初心 点亮古路社区“幸福路”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.11 16:53

　　街道议政代表、古路社区居委会委员郑瑞在“代表接待周”一大早就接到群众反映：“社区里面一到晚上黑洞洞的，什么也看不见，晚上都不敢出去串个门了，村里什么时候可以安装路灯呀？”据了解，古路社区地貌特殊，一条深沟把古路社区一分为二，社区道路坡度大，弯道急，道路狭窄，特别晚上一片漆黑给群众的生活和出行安全造成了严重影响。

　　郑瑞与社区支部书记共同商议如何解决群众夜间出行难的问题。社区文书记召开党员代表大会：“目前整个社区只有居委会门前有两盏路灯，一到晚上社区里大部分地方一片漆黑，居民走夜路只能打着手电筒。社区内道路未安装路灯，居民忙完农活回家只能摸黑走夜路，老人孩子一到晚上甚至不敢出门，更别提在社区里开展文化活动，咱都考虑考虑把这个问题解决一下”。

　　“我们是装太阳能灯还是电灯？装路灯后收不收电费？路灯安在哪里……”在古路社区活动室，围绕路灯安装一事，代表们讨论得热火朝天。针对居民们提出的疑问，进行一一记录，社区干部开展入户走访，征求居民意见：古路社区光热资源充沛，安装太阳能路灯居民不用交电费，既节能环保，又经济适用，大家都赞同安装太阳能路灯。

　　承诺了群众就要兑现。古路社区是农业社区，社区集体经济薄弱。2023年在街道办事处的领导下进行了土地流转，产业结构调整过后，社区集体经济合作社虽然增加了收入，但资金还是不够充足，不能家家户户门前都安装，根据居民需求和社区规划，最终经过实地勘察估量，决定先安装主干道和人口密集场所。说干就干，社区人员加班加点同工人一起努力，已将86盏路灯安装到位。

　　郑瑞表示：作为一名街道议政代表，同时作为社区干部，心里就应该想着群众的事，为民办点实事。解决群众急难愁盼的事，正是我们的职责。

　　“自然照明靠月光，人工照明靠手电”，这一句玩笑话，在古路社区以后再也不复存在了。随着夜幕降临，蓝白色的LED太阳能路灯在古路社区竖立起来，不仅照亮了社区的出行道路，也点亮了居民们的夜间生活。照亮了干净整洁的道路，也照亮了居民的幸福生活。切实满足居民实际需求，点亮了居民的“放心路、幸福路”。(马千里)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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