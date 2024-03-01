投诉举报电话公布！事关农民工工资支付

11日，记者从洛阳市人社局获悉，4月15日至今，我市各级人社部门深入工地、企业进行普法宣传、政策解读、问题解答等，发放宣传资料近2万份，全力维护农民工合法权益。

11日，记者从洛阳市人社局获悉，4月15日至今，我市各级人社部门深入工地、企业进行普法宣传、政策解读、问题解答等，发放宣传资料近2万份，全力维护农民工合法权益。

4月25日至6月30日，洛阳在全市范围内组织开展保障农民工工资支付专项攻坚行动，其中5月5日前为政策宣传攻坚阶段。5月6日至5月31日，该行动进入线索化解攻坚阶段，各级人社部门将继续开展普法宣传培训活动，营造用人单位依法规范劳动用工管理、农民工依法维权的良好社会氛围，同时开展协议支付履行情况“回头看”，对于涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪的，将依法移交公安机关。

同时提醒广大农民工，如有工资被拖欠，可以打举报投诉电话，也可以扫描下方的“洛阳市欠薪举报投诉平台”二维码进行网上投诉。

洛阳市劳动保障监察投诉举报电话

市本级0379—65221615

新安县0379—65088567

宜阳县0379—63089551

洛宁县0379—66231909

伊川县0379—68363123

嵩县0379—66315490

栾川县0379—66830058

汝阳县0379—68216240

涧西区0379—64816809

西工区0379—63892676

老城区0379—62322118

瀍河区0379—63988831

洛龙区0379—65523790

偃师区0379—67786033

孟津区0379—67912235

伊滨区0379—69691022

（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 汪嘉伟 文/图）