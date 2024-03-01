戏迷擂台赛让社区居民过足戏瘾

10日上午，在洛阳市涧西区润华君悦酒店3楼大厅，精彩的戏迷擂台赛让现场200多名居民享受了一场戏曲盛宴。

10日上午，在洛阳市涧西区润华君悦酒店3楼大厅，精彩的戏迷擂台赛让现场200多名居民享受了一场戏曲盛宴。

活动现场坐满了戏迷朋友，以老年人居多。擂台上，《包青天》《朝阳沟》等经典剧目选段轮番上演，选手们表演投入、唱腔优美，赢得观众热烈的掌声。

今年77岁的孙老太太说，她平时爱听戏，得知有这次活动，特意过来瞧瞧热闹，也为在现场参加比赛的选手加油助威。今年71岁的杨老先生认真听着戏，手放在膝盖上，随着戏曲有节奏地打着节拍，完全沉浸其中。“这次过足了戏瘾。”老人说。

郑州路街道相关负责人说，举办戏迷擂台赛，主要是为了庆祝母亲节的到来，吸引了洛耐社区、华源社区等社区的80多名居民报名参赛。因参赛选手较多，活动连续举办3天，获胜者将获得饮水机、电饭煲等奖品。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 路粉粉 崔丹丹 文/图）