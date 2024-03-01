分布式光伏发电助力企业绿色发展

近日，在位于伊川县的洛阳龙鼎铝业有限公司厂区内，一排排太阳能光伏组件在阳光下源源不断地产生清洁电能。

近日，在位于伊川县的洛阳龙鼎铝业有限公司厂区内，一排排太阳能光伏组件在阳光下源源不断地产生清洁电能。

该公司28兆瓦分布式光伏发电项目于近日投用。该项目在6座生产厂房、2个停车场、1块空地上安装太阳能光伏组件，在提供清洁能源补给保障的同时，也有利于企业降低生产运营成本，为其提升市场竞争力注入新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 刘笑怡 程晓芳 摄）