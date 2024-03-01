全省检察机关刑事案件繁简分流工作推进会在洛召开

昨日，全省检察机关刑事案件繁简分流工作推进会在我市宜阳县召开。

昨日，全省检察机关刑事案件繁简分流工作推进会在我市宜阳县召开。

会议强调，繁简分流是解决“案多人少”矛盾的重要措施，要着力在机制创新、内部挖潜上下功夫，持续推进刑事案件繁简分流工作行稳致远，促进刑事检察工作质效整体提升。要围绕同向发力健全协作机制，发挥检察机关的主导作用，推动案件在侦、诉、审三个环节快速流转。要围绕提质增效健全配套机制，转变理念、主动作为，积极探索全流程刑事和解、社会公益服务等机制，力争在前一个诉讼环节将工作做到极致。要围绕压实责任健全督导机制，充分履行好统筹指导责任。要围绕信息共享健全数据赋能机制，善于运用大数据思维，借助远程办案系统、智能系统等健全数据赋能，以数字检察推进繁简分流工作高质高效发展。

会前，与会人员在宜阳县政法“一体化”办案中心，实地参观了宜阳县公安局执法办案管理中心、县人民检察院和公安局侦查监督与协作配合办公室、县法院刑事速裁法庭等场所，了解“一体化”办案平台运行模式。

会上，郑州市管城区人民检察院，洛阳市涧西区人民检察院、宜阳县人民检察院，南阳市镇平县人民检察院分别作经验介绍。

省人民检察院副检察长阎兴振、市人民检察院检察长封勇参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 裴海锋)