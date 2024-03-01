昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于当前经济形势和经济工作、安全生产工作的重要讲话重要指示批示精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于当前经济形势和经济工作、安全生产工作的重要讲话重要指示批示精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。 昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于当前经济形势和经济工作、安全生产工作的重要讲话重要指示批示精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。 会议指出，全市纪检监察机关要全面完整把握政治监督具体化、精准化、常态化要求，以履职担当的实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要聚焦全市中心工作，紧盯重点任务，充分发挥监督工作专班职能作用，常态化开展优化营商环境监督治理，按照市委“三个统一”要求，一以贯之激励干部担当作为，以高质量监督确保党委政府中心工作落地见效。要主动前移监督关口，进一步压紧压实安全生产管理责任和行业监管责任，有效防范化解重大风险和事故隐患，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。要持续完善基层监督体系，切实提升基层监督执纪执法能力水平，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。 会议审议了《清廉洛阳建设2024年度工作要点》《2024年洛阳市纪检监察体制改革工作要点》，强调要高质高效推动清廉思想、清廉作风、清廉治理、清廉单元各项任务落实落地，着力构建全域清廉格局。要持续深化纪检监察体制改革，纵深推进全市纪检监察工作高质量发展。 会议研究办案安全等工作，通报一季度全市纪检监察机关执纪办案安全检查情况。 会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)