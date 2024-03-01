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抓住三个关键环节 提升人大监督工作质效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.11 08:26

　　昨日，市人大常委会主任李保国带队到嵩县、栾川县调研督导“监督质效提升年”活动和养老服务联动监督工作开展情况。

　　李保国一行先后在嵩县、栾川县组织召开座谈会，听取相关单位负责同志汇报有关工作情况。与会人员围绕如何提升人大监督质效、推动养老服务高质量发展进行交流研讨、提出意见建议。会上，李保国还听取了分包信访案件和消防安全工作汇报，研究部署下步工作。

　　李保国指出，在全市人大系统开展“监督质效提升年”活动是贯彻落实市委决策部署、聚焦更好发挥人大职能作用、推动制度优势转化为治理效能的重要安排部署。要研究探索人大监督规律，紧紧围绕“项目选好、问题找准、整改到位”三个关键环节，找准制约监督质效提升的关键问题，科学运用监督方式方法，完善体制机制，着力解决不好监督、不敢监督、不善监督问题，强化监督刚性和权威，切实推动监督质效提升。要科学精准确定监督项目，围绕市委决策部署和群众急难愁盼，坚持“小切口”精准监督，突出重点、找准切入点和发力点，力求监督议题更好服务保障中心大局，更加切合实际、体现民意，力戒形式主义，确保人大监督具体化、精准化、科学化、及时化、常态化、长效化。要把监督问题找准找实找具体，坚持问题导向，敢于动真碰硬，广泛听取意见建议，彻底查摆并以“清单制”管理将问题精准到点、具体到事、明确到部门，为推动问题整改夯实基础。要着力抓好整改落实，细化明确整改内容、责任划分、完成时限等，加大督办力度，注重全流程宣传推动，强化跟踪问效，增强监督刚性，用好质询、特定问题调查等监督手段，持续推动“监督质效提升年”活动取得实效，为现代化洛阳建设贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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