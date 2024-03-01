防灾减灾知识科普宣传巡游明日举行

2024年5月12日是第16个全国防灾减灾日。市减灾委员会办公室将于当日举行防灾减灾知识科普巡游活动，各种应急救援车量将亮相洛阳街头。

2024年5月12日是第16个全国防灾减灾日。市减灾委员会办公室将于当日举行防灾减灾知识科普巡游活动，各种应急救援车量将亮相洛阳街头。 2024年5月12日是第16个全国防灾减灾日。市减灾委员会办公室将于当日举行防灾减灾知识科普巡游活动，各种应急救援车量将亮相洛阳街头。 巡游活动将于明日上午9时启动，从市安全生产应急救援中心驻地出发，行驶路线为：开元大道—王城大道快速路—古城快速路—南昌路—西苑路—武汉路—中州西路—中州中路—中州东路—启明南路—九都路—三川大道—开元大道。 巡游车共26辆，包括应急指挥车、运兵车、运水车、净水车、排水车等，可承担防汛抗旱、城市救援、森林灭火、应急照明、应急指挥等任务，全面展示我市应急救援装备硬核实力，科普宣传防灾减灾救灾知识。 11日至17日，我市还将创新活动内容、形式载体，集中开展第16个全国防灾减灾日主题讲座、防灾减灾沉浸式科普体验、防灾减灾救灾专题专栏宣传、防灾减灾知识竞答、防灾减灾应急广播专访、城市区防内涝疏散应急演练、自然灾害风险排查整治专项行动等活动，持续增强基层防灾避险和自救互救能力，营造全民参与、群防群治的良好社会氛围。 相关链接 2008年5月12日，我国四川汶川发生8.0级特大地震，损失影响之大，举世震惊。经国务院批准，自2009年起，每年5月12日为全国防灾减灾日，顺应社会各界对中国防灾减灾关注的诉求，提醒国民“前事不忘，后事之师”，更加重视防灾减灾，努力减少灾害损失。