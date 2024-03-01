洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

防灾减灾知识科普宣传巡游明日举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.11 08:05

　　2024年5月12日是第16个全国防灾减灾日。市减灾委员会办公室将于当日举行防灾减灾知识科普巡游活动，各种应急救援车量将亮相洛阳街头。

　　巡游活动将于明日上午9时启动，从市安全生产应急救援中心驻地出发，行驶路线为：开元大道—王城大道快速路—古城快速路—南昌路—西苑路—武汉路—中州西路—中州中路—中州东路—启明南路—九都路—三川大道—开元大道。

　　巡游车共26辆，包括应急指挥车、运兵车、运水车、净水车、排水车等，可承担防汛抗旱、城市救援、森林灭火、应急照明、应急指挥等任务，全面展示我市应急救援装备硬核实力，科普宣传防灾减灾救灾知识。

　　11日至17日，我市还将创新活动内容、形式载体，集中开展第16个全国防灾减灾日主题讲座、防灾减灾沉浸式科普体验、防灾减灾救灾专题专栏宣传、防灾减灾知识竞答、防灾减灾应急广播专访、城市区防内涝疏散应急演练、自然灾害风险排查整治专项行动等活动，持续增强基层防灾避险和自救互救能力，营造全民参与、群防群治的良好社会氛围。

　　相关链接

　　2008年5月12日，我国四川汶川发生8.0级特大地震，损失影响之大，举世震惊。经国务院批准，自2009年起，每年5月12日为全国防灾减灾日，顺应社会各界对中国防灾减灾关注的诉求，提醒国民“前事不忘，后事之师”，更加重视防灾减灾，努力减少灾害损失。
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
好消息！北京中医药大学东直门医院第四批专家团进驻洛阳
好消息！北京中医药大学东直门医院第四批...
好消息！北京中医药大学东直门医院第四批专家团进驻洛阳
    为持续推进国家区域医疗中心建设，更好地满足群众就近享有高水平医疗服务的需求，近日，北京中医药大学东直...
  • ·104岁老人毅然手术 医生迎“险”而上护周全
  • ·这种情况的腿抽筋可以试试喝代茶饮
  • ·中青年朋友 专家喊你关注眼健康
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳市开展婚姻殡葬乱象整治专项行动
  • 洛阳今日阵风7级到8级！请注意防范
  • 江凌到新安县调研产业发展、乡村振兴...
  • 免费！洛阳5月燃气入户安检计划公布
  • 母亲节，洛阳这些景区有优惠
  • 创新发力！牡丹在洛阳加速开出“新花样”
  • 揭晓！2023年度“洛阳市美丽幸福河湖...
  • 涧西区辛店街道：农文旅融合为乡村振...
  • 洛阳宏联新材料项目预计10月底建成
  • 市政协召开汉魏故城遗址博物馆展陈方...
    		•
    百姓呼声
    新安县龙潭大峡谷景区为何只售卖套票？
    宜阳县第三人民医院狂犬疫苗接种点无库存
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    白马寺景区

    龙门遇见

    大樱桃丰收

    三彩小镇拍三彩
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605