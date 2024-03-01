“00后”大V偏爱洛阳 一年来洛40余次

“为了拍视频，我一年来洛阳40多次！”近日，网络大V“奶思小郭”来到隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池景点参加活动，盛赞洛阳是自媒体人的“天堂”。

“为了拍视频，我一年来洛阳40多次！”近日，网络大V“奶思小郭”来到隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池景点参加活动，盛赞洛阳是自媒体人的“天堂”。

“奶思小郭”是一名“00后”，郑州人，刚刚走出大学校园不久。毕业前，学习环境设计专业的她并未想过从事自媒体创作。

2023年1月，“奶思小郭”来洛旅游，在自己的抖音账号上连发了两条在洛邑古城拍摄的视频，记录自己在洛阳体验汉服妆造的美好瞬间，并附上了“打卡洛阳49元汉服妆造”的攻略，获得10万多点赞。

“只有在洛阳可以很自然地穿汉服，还没有社死的感觉。”“小姐姐推荐一下这个汉服店吧！”……不少网友在评论区追评。发现“流量密码”后，同年4月，洛阳流行异域公主风格妆造时，她再次来到洛邑古城拍摄，此次创作的视频流量翻倍，获得了近22万点赞。“多亏了洛阳，我在洛邑古城拍摄的视频火了以后，才开始运营自己的账号。”她兴奋地说。

由于郑州离洛阳较近，她常常来洛阳寻找创作灵感，隋唐洛阳城国家遗址公园、白云山、鸡冠洞等景区都有她创作的身影，仅2023年一年时间她便来洛40余次。截至目前，她在抖音平台更新的219条视频中，近三分之一都是在洛阳拍摄的。从事自媒体创作仅一年多时间，她便收获了12万粉丝，“奶思小郭”也因此感叹：“全靠洛阳！”

因常常来洛创作视频，“奶思小郭”身边的朋友也对洛阳产生了极大的好奇心。“我的种草类视频转化率很高。”她说，无论是身边朋友还是关注她的粉丝，大多会在看到她的视频后到洛阳打卡，或到相关汉服店做妆造。由于“带货”能力不错，“奶思小郭”表示，她萌生了在洛阳开一家汉服店的想法。

提起洛阳美食，多次来洛的“奶思小郭”也是津津乐道。洛阳众多美食打卡点中，她最爱去的是老城十字街和西工小街，应天门遗址博物馆附近一家餐饮店的牡丹烤鸭也是她的“心头好”。

作为一名“种草”博主，“奶思小郭”最想向粉丝推荐的洛阳景点是应天门遗址博物馆。“夜游应天门性价比极高，尤其是二层平台和阙楼，怎么拍都能出彩。”她说。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 刘青 文/图）