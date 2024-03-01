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外卖骑手撞人后溜了 民警分析大数据锁定肇事者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.09 08:28

　　日前，一名外卖骑手撞倒人后没有及时救助，而是脚底抹油——溜了。民警通过配送大数据进行排查，最终找到了肇事者。

　　事情发生在4月13日中午，市民王女士骑着电动车沿新街由北向南行驶，行至洛邑古城东门附近时，被一辆同向行驶的外卖电动车撞倒，她和电动车上的两个孩子摔伤。令王女士感到气愤的是，对方以挪车为由，扭头骑上电动车就跑了。事发突然，她未看清外卖骑手的长相，只记得对方是一名男子，上身未穿外卖骑手制服，戴着深色头盔。

　　市交警支队五大队新街中队民警郭伟峰接到报警，仔细查看事发路段监控视频。因监控设备条件有限，他只能看出外卖骑手的电动车车牌为绿牌。

　　案件侦办陷入僵局，郭伟峰调整思路，又从外卖骑手的穿着特征入手。他到周边的外卖站点走访了解到，外卖平台一般对兼职的外卖骑手没有着装要求，因此可以推断肇事者是一名兼职人员。

　　随后，郭伟峰通过外卖公司提供的配送大数据，发现9名兼职的外卖骑手比较可疑。经过逐一排查，他最终锁定马某嫌疑最大。

　　郭伟峰马上对马某进行了传唤，对方主动承认了此事。马某交代，当时他着急送餐，撞倒王女士的电动车后逃离了现场，而后一直抱着侥幸的心理没有到案。最终，马某赔偿了王女士2000元，并因肇事逃逸被警方罚款1000元。

　　“马某的行为属于肇事逃逸，在完成事故认定后，他还要接受行政处罚。”郭伟峰提醒大家，不论是驾驶机动车还是非机动车，在道路上发生交通事故，驾驶人都应立即停车，保护现场，造成人员伤亡的，驾驶人应立即报警并拨打急救电话，千万不要心存侥幸，否则将受到严惩。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 沈萌）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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