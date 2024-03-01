“春满洛城”全国书画名家作品邀请展开幕

昨日，“春满洛城”全国书画名家作品邀请展在老城区洛邑古城立德苑开幕。此次展出将持续至5月14日，广大书画爱好者可前往免费参观。
昨日，“春满洛城”全国书画名家作品邀请展在老城区洛邑古城立德苑开幕。此次展出将持续至5月14日，广大书画爱好者可前往免费参观。
昨日，“春满洛城”全国书画名家作品邀请展在老城区洛邑古城立德苑开幕。此次展出将持续至5月14日，广大书画爱好者可前往免费参观。
本次画展由河南省美术家协会，荆浩艺术研究院，老城区委、区政府主办，邀请了来自北京、广东、福建、河南等省份的120多位书画家参展。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 石智卫 摄）
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