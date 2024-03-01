昨日，市十六届人大常委会举行第十一次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市十六届人大常委会举行第十一次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话重要指示重要文章精神，集中学习了中共中央办公厅《关于在全党开展党纪学习教育的通知》及省、市重要会议精神。会议听取审议了《洛阳市伊洛河保护条例(草案)》，听取审议并表决通过了《洛阳市关林保护条例》《洛阳市停车管理条例》等。会议听取审议了有关专项工作报告审议意见落实情况的报告，并进行了满意度测评。会议经表决，通过了人事任免事项。

李保国强调，要着力推动高质量立法，充分发挥人大在立法工作中的主导作用，充分吸收专业意见建议，扎实做好法规修改完善工作，有效破解停车管理、关林保护和伊洛河保护的突出问题，确保立良法、促善治、保发展。要着力提升人大监督质效，充分发挥人大专门委员会和人大代表作用，坚持问题导向，精准确定监督议题，用好“清单式”监督机制，推动“监督质效提升年”活动取得实效。要充分发挥人大监督职能优势，紧盯“十四五”规划实施中的突出问题，扎实做好优质存量做增量、科技创新、优化营商环境等监督工作，以高质量人大监督服务保障新质生产力发展。要充分发挥人大代表作用，自觉规范履职行为，扎实开展“人大代表走洛阳”主题活动，带头做根本政治制度的坚定拥护者、推动洛阳发展的创新实干者、依法履职尽责的出彩引领者，用心用情用力解决好人民群众急难愁盼，不断提升代表工作制度化程序化规范化水平，为洛阳经济社会高质量发展作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)