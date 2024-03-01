洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市十六届人大常委会举行第十一次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.09 08:14

　　昨日，市十六届人大常委会举行第十一次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话重要指示重要文章精神，集中学习了中共中央办公厅《关于在全党开展党纪学习教育的通知》及省、市重要会议精神。会议听取审议了《洛阳市伊洛河保护条例(草案)》，听取审议并表决通过了《洛阳市关林保护条例》《洛阳市停车管理条例》等。会议听取审议了有关专项工作报告审议意见落实情况的报告，并进行了满意度测评。会议经表决，通过了人事任免事项。

　　李保国强调，要着力推动高质量立法，充分发挥人大在立法工作中的主导作用，充分吸收专业意见建议，扎实做好法规修改完善工作，有效破解停车管理、关林保护和伊洛河保护的突出问题，确保立良法、促善治、保发展。要着力提升人大监督质效，充分发挥人大专门委员会和人大代表作用，坚持问题导向，精准确定监督议题，用好“清单式”监督机制，推动“监督质效提升年”活动取得实效。要充分发挥人大监督职能优势，紧盯“十四五”规划实施中的突出问题，扎实做好优质存量做增量、科技创新、优化营商环境等监督工作，以高质量人大监督服务保障新质生产力发展。要充分发挥人大代表作用，自觉规范履职行为，扎实开展“人大代表走洛阳”主题活动，带头做根本政治制度的坚定拥护者、推动洛阳发展的创新实干者、依法履职尽责的出彩引领者，用心用情用力解决好人民群众急难愁盼，不断提升代表工作制度化程序化规范化水平，为洛阳经济社会高质量发展作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    皮炎患者扎堆就诊 医生推荐这对“黄金搭档”
    皮炎患者扎堆就诊 医生推荐这对“黄金搭档”
    皮炎患者扎堆就诊 医生推荐这对“黄金搭档”
        五一假期结束，有人忙着上班，有人却急着上医院。
  • ·吃凉米饭对血糖影响小？
  • ·孩子打篮球后出现斜视，咋回事
  • ·耳石症不可怕 有的人能自愈
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 一期主体工程完工！洛阳城市阳台项目...
  • 呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第...
  • 双向八车道！洛偃快速通道经改造提升...
  • 洛阳城市文化中心项目进入装修阶段【...
  • 中国石油化工集团有限公司总经理赵东...
  • 徐衣显与俄罗斯工程院外籍院士、中国...
  • 中州时代项目一期加紧收尾 下半年投产...
  • 聚焦五大领域18项重点任务！《2024年...
  • 年产8500吨！欣安新能源氧化铝提纯制...
  • 退休人员如何变更社保卡发卡银行？洛...
    		•
    百姓呼声
    新安县龙潭大峡谷景区为何只售卖套票？
    宜阳县第三人民医院狂犬疫苗接种点无库存
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月见草和锦带花

    绣眼

    龙门遇见

    黄河岸边小鸟
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605