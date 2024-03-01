韩愈旧籍东都 富贵不忘茅屋（韩孟诗派在洛阳）

韩孟诗派，韩即韩愈，孟指孟郊。公元792年，42岁的孟郊初举进士不第，“情如刀刃伤”。25岁的韩愈进士及第，写诗鼓励孟郊，要振作，莫自弃。一经相识，韩愈便成了孟郊的粉丝：老兄，像你这样“古貌又古心”的人才，没道理不红，我挺你！对韩孟诗派的其他成员，韩愈也是倾心相待。

韩孟诗派，韩即韩愈，孟指孟郊。公元792年，42岁的孟郊初举进士不第，“情如刀刃伤”。25岁的韩愈进士及第，写诗鼓励孟郊，要振作，莫自弃。一经相识，韩愈便成了孟郊的粉丝：老兄，像你这样“古貌又古心”的人才，没道理不红，我挺你！对韩孟诗派的其他成员，韩愈也是倾心相待。

落魄少年志气不减

孟郊落第，韩愈及第，韩愈运气这么好？

其实，韩愈之前已接连三次科举落第。之后，他又连续三年应试吏部博学宏词科，三次皆不中。他还曾三次给宰相上书求官，也都石沉大海。

公元795年五月，28岁的韩愈回到河阳(今孟州)老家，在《感二鸟赋》中发出“不遇时之叹”，但他绝对不会这么轻易就放弃，人生坎坷，生活不易，他自小就饱尝其中滋味。

韩愈“三岁而孤”，跟随长兄韩会、嫂嫂郑氏一起生活。韩愈十来岁时，韩会去世，他随同嫂嫂将长兄归葬河阳老家。在他参加吏部考试期间，嫂嫂去世，他后来怀着满心悲痛写下《祭郑夫人文》：“蒙幼未知，鞠我者兄。在死而生，实维嫂恩……”

韩愈自念是孤儿，从小便刻苦读书，无须他人勉励。据史料记载，韩愈“七岁好学，言出成文”“愈自知读书，日记数千百言，比长，尽能通六经、百家学”。家里没靠山，韩愈过了许多年苦日子，“旧籍在东都，茅屋枳棘篱”，东都洛阳多么繁华，他却住着茅屋。

自己吃过苦，他便对那些与自己身世遭遇相似的才子格外关注。据《旧唐书》载，韩愈性情宽宏通达，与人交往，无论对方发迹还是潦倒，他始终态度不变。一开始，他与孟郊友善，后来结识张籍，二人亦相见恨晚。孟郊、张籍声名、地位都不高时，韩愈不避寒暑，向公卿举荐他们。等到韩愈身份显贵时，每当办完公事有了闲暇，他还会与这些朋友谈话宴饮，论文赋诗，和过去一样。

求理想亦求生存

直到第四次参加吏部选官考试，韩愈才捧上铁饭碗。可他一心为民，敢说真话，三天两头被贬。公元807年，40岁的韩愈到洛阳任职，一待数年，在国子博士任上，他感慨自身才学高深却多次遭贬黜，作《进学解》一文，假托向学生训话借以抒发牢骚，名言“业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随”即出自此文。

牢骚归牢骚，正事不耽误。在洛阳这些年，孟郊、卢仝、李贺、刘叉、张籍等人都来与他相聚，韩孟诗派酬唱切磋，艺术造诣提升不少。

韩愈很善于勉励提携后辈，这些后辈十有六七都在他家做宾客。此时的韩愈已不是当年在东都住茅屋的穷小子了，他擅长写墓志铭，达官贵人常求其为先人撰写墓志铭，润笔之金甚高，韩愈来者不拒。有时是“马一匹，并鞍、衔及白玉腰带一条”，有时是“绢五百匹”，有心人算过，五百匹绢相当于四百贯钱，而当时韩愈月薪是二十五贯钱。对此，宋代司马光颇有微词，他在《颜乐亭颂》一文中批评韩愈“好悦人以铭志而受其金”。

当时在韩愈家做宾客的人当中，有一个叫刘叉的直爽好汉，“尚义行侠”，年少时曾因打抱不平出过命案，“会赦乃出，更改志从学”。此人胸中有豪情，笔尖有剑气，曾诗曰：“日出扶桑一丈高，人间万事细如毛。野夫怒见不平处，磨损胸中万古刀。”难怪韩愈赏识他，将其收为门下客。

刘叉对韩愈给达官贵人写碑文也有看法，觉得他净说体面话，有失格调，赚死人钱也不光彩，竟理直气壮拿了韩愈“案上金数斤”而去，还留下话说：“这种吹捧墓中人得来的钱财，不如让我拿走做寿礼。”

为寒门学子发声

在洛期间，韩愈提携青年后进，为寒门学子发声，他为李贺写过一篇《讳辩》。

韩愈知道李贺有才，写信劝李贺考进士。公元810年冬天，韩愈改授河南令，参与组织河南府试。这场考试李贺成绩不错，准备赴长安应进士举。不料有人妒才，说李贺的父亲名“晋肃”，“晋”与“进”同音，“贺不举进士为是，劝之举者为非”。这种歪理竟也有人附和，韩愈愤而作《讳辩》，引经据典地抨击避讳这一腐朽的社会风气：“父名晋肃，子不得举进士；若父名仁，子不得为人乎？”

作为唐宋八大家之首，韩愈的文学成就主要在文，但其诗亦有特色，为一代大家。唐人冯贽在《云仙杂记》中载，柳宗元得韩愈所寄之诗，先以蔷薇露洗手，熏玉蕤香，后发读，并说：“大雅之文，正当如是。”

值此春夏交替之际，正适合品读韩愈的《晚春》：“草树知春不久归，百般红紫斗芳菲。杨花榆荚无才思，惟解漫天作雪飞。”

斯人早已作古，诗文与世长存！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）