31℃！本周洛阳最高气温稳步上升

“五一”假期结束，太阳公公也铆足了劲儿“上岗”。天气晴好，气温也将稳步上升。
“五一”假期结束，太阳公公也铆足了劲儿“上岗”。天气晴好，气温也将稳步上升。
“五一”假期结束，太阳公公也铆足了劲儿“上岗”。天气晴好，气温也将稳步上升。
洛阳市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高空冷槽后部偏北气流影响，以晴好天气为主，7日午后局部山区有阵雨或雷阵雨。10日前后受高空下滑槽及冷空气扩散的共同影响，有一次阵雨或雷阵雨天气。其他时段天气晴好，气温较高。
具体预报如下：
今天夜里：多云。
5月7日(周二)：多云转晴天，局部山区有阵雨或雷阵雨，偏北风转偏东风3级，气温14℃～28℃。
5月8日(周三)：晴天到多云，偏南风3级，气温15℃～28℃。
5月9日(周四)：多云，南部山区有阵雨或雷阵雨，气温17℃～29℃。
5月10日(周五)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温17℃～31℃。
5月11日(周六)：分散性阵雨转多云，偏北风4级左右，气温19℃～29℃。
5月12日(周日)：晴天到多云，气温17℃～31℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605