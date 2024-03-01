31℃！本周洛阳最高气温稳步上升

“五一”假期结束，太阳公公也铆足了劲儿“上岗”。天气晴好，气温也将稳步上升。

“五一”假期结束，太阳公公也铆足了劲儿“上岗”。天气晴好，气温也将稳步上升。 “五一”假期结束，太阳公公也铆足了劲儿“上岗”。天气晴好，气温也将稳步上升。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高空冷槽后部偏北气流影响，以晴好天气为主，7日午后局部山区有阵雨或雷阵雨。10日前后受高空下滑槽及冷空气扩散的共同影响，有一次阵雨或雷阵雨天气。其他时段天气晴好，气温较高。 具体预报如下： 今天夜里：多云。 5月7日(周二)：多云转晴天，局部山区有阵雨或雷阵雨，偏北风转偏东风3级，气温14℃～28℃。 5月8日(周三)：晴天到多云，偏南风3级，气温15℃～28℃。 5月9日(周四)：多云，南部山区有阵雨或雷阵雨，气温17℃～29℃。 5月10日(周五)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温17℃～31℃。 5月11日(周六)：分散性阵雨转多云，偏北风4级左右，气温19℃～29℃。 5月12日(周日)：晴天到多云，气温17℃～31℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）