4日至5日，市长徐衣显主持召开专题会议，传达学习省长王凯来洛调研指示要求，研究部署央地合作、项目建设、安全生产、黄河防汛等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究央地合作、项目建设、安全生产、黄河防汛等工作

求变求优建群做极加快筑牢发展支撑

标本兼治补齐短板提高本质安全水平

4日至5日，市长徐衣显主持召开专题会议，传达学习省长王凯来洛调研指示要求，研究部署央地合作、项目建设、安全生产、黄河防汛等工作。

会议听取了百万吨乙烯项目建设情况汇报，逐一研究了我市与中信重工、中航光电、613所、612所、中硅高科、中船集团725所等驻洛央企深化合作事宜。徐衣显指出，省长王凯来洛开展调研，对经济运行、央地合作、黄河防汛等提出具体要求、作出精准指导，传递出省委省政府对洛阳的关心厚爱，以及推动洛阳发展求“变”求“强”，推进构建产业集群、形成增长极的殷殷期待。各级各部门要抢抓机遇、主动对接。站位发展大局，增强机遇意识，深入研究省长王凯来洛调研精神，细化贯彻落实措施，梳理清单、完善举措、明确节点，积极沟通对接，争取政策支持，以实干实绩实效谱写洛阳高质量发展的大文章。要深度谋划、双向赋能。发挥央企存量基础、增量优势，聚焦绿色石化先进材料、高端装备制造、航空战略新兴产业、硅基材料产业等领域，编制产业图谱，明晰合作方向，整合优势资源，促进市场开拓，加速产业升级，进一步推动央地互融、优势互补、互利共赢。要项目为王、协同发展。坚持省市联动、政企携手、龙头带动，发挥在洛央企引领作用，筹建市场化主体，组建创新联合载体，搭建产业孵化平台，构建新型产业链条，深化项目资本融合，面向产业链中高端、关键环，拓展产业上下游、左右链，谋划实施一批示范性、拉动性强的重大项目，推动产业链创新链协同发展，加快培育形成新质生产力。要强化保障、优化环境。坚持方案化明确、专班化推进、常态化对接、机制化落实，全力做好服务保障，持续优化营商环境，推进央企总部和省内重大产业项目、创新载体向洛布局、在洛落地，为现代化洛阳建设强支撑、添动能、增活力。

会议研究了黄河防汛等工作。徐衣显强调，要始终坚持人民至上、生命至上，严格落实“123”和“321”防汛工作机制，盯紧看牢防御重点和薄弱环节，从严从实抓好防汛备汛，加快推进险工加固提标，尽快开展实地测算设计，坚决筑牢安全防线，确保黄河岁岁安澜。

会议还研究了安全生产等工作。徐衣显强调，要认真贯彻习近平总书记对梅大高速茶阳路段塌方灾害重要指示精神，增强风险意识，树牢底线思维，紧盯高速公路、重要国省干道、轨道交通、旅游景区、文物等关键领域，层层压实责任链条，深入开展隐患排查，完善监测预警机制，切实提高应急处置能力，坚决防范遏制事故发生，全面提高本质安全水平。

张玉杰、牛刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)