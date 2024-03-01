铁路部门：五一假期洛阳发送旅客约37.4万人次

五一假期，旅客出行需求旺盛。记者昨日从洛阳铁路部门获悉，5月1日至5日，洛阳站、洛阳龙门站等共发送旅客约37.4万人次。其中，洛阳站、洛阳龙门站5月4日发送旅客均超过4.4万人次。
五一假期，旅客出行需求旺盛。记者昨日从洛阳铁路部门获悉，5月1日至5日，洛阳站、洛阳龙门站等共发送旅客约37.4万人次。其中，洛阳站、洛阳龙门站5月4日发送旅客均超过4.4万人次。
五一假期，旅客出行需求旺盛。记者昨日从洛阳铁路部门获悉，5月1日至5日，洛阳站、洛阳龙门站等共发送旅客约37.4万人次。其中，洛阳站、洛阳龙门站5月4日发送旅客均超过4.4万人次。
洛阳铁路部门提醒广大旅客，铁路五一假期运输自4月29日至5月6日，为期8天。在此期间，铁路客流量较大，铁路部门动态增加重点客流方向临客列车，具体开行情况以铁路12306网站(含手机客户端)和各大火车站公告为准。请旅客朋友合理安排行程，预留充足时间进站乘车，按规定携带随身物品，听从车站工作人员引导，共同维护良好出行环境。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李华 吕婉冰)
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