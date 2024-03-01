未来一周洛阳气温缓慢回升 今日部分地区有阵雨或雷阵雨

今日洛阳多云间阴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，并伴有雷暴大风等强对流天气，气温14℃～26℃。

昨日是二十四节气中的第七个节气，也是夏季的第一个节气——立夏。

立夏，在天文学上是告别春天、迎来夏日的转折点。很多人把立夏和入夏联系起来，实际上入夏属于气象学范畴(如果连续5天的滑动平均气温≥22℃，那我们就把第一个≥22℃的日期作为入夏的开始)。就河南来说，从常年数据来看，河南大部分地区真正入夏要等到小满节气前后。

市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周我市气温缓慢回升。6日、10日前后受冷空气扩散影响，我市部分地区有阵雨或雷阵雨。

最近几天天气预报

今日：多云间阴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，并伴有雷暴大风等强对流天气，气温14℃～26℃。

明日：多云转晴天，气温15℃～28℃。

8日(周三)：晴天，气温16℃～29℃。

9日(周四)：晴天到多云，气温17℃～30℃。

10日(周五)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温17℃～30℃。

11日(周六)：分散性阵雨转多云，偏北风4级左右，气温19℃～28℃。

12日(周日)：多云，南部地区有分散性阵雨，气温12℃～25℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）