洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳首届榴莲狂欢节完美收官 接待市民游客超20万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.05 19:14

　　1日至5日，“榴莲”忘返·跻身顶“榴”洛阳首届榴莲狂欢节在隋唐洛阳城天街遗址举行。截至5日活动结束，共接待市民游客累计超20万人次。

　　“物美价廉，在家门口实现了‘榴莲自由’!”作为榴莲深度爱好者，1日活动刚开始，市民张奇就从涧西区赶到活动现场，品榴莲，感受东南亚风情。

　　本次狂欢节集商贸、旅游、消费等于一体，以榴莲为媒介，分为“榴莲往返区”“缤纷东南亚集”“热带风情坊”“唐韵集萃区”等4个区域。活动亮点纷呈，精彩不断——

　　文化美食齐亮相。现场不仅集合高端猫山王、金枕等网红品种，还有烤榴莲、榴莲冰淇淋、榴莲千层、冻榴莲、榴莲酥、榴莲咖啡、榴莲雪糕以及正宗泰国、东南亚其他美食，还展出了泰国纺织、泰银制品等具有东南亚文化元素的特色商品，以及具有中国传统文化特色的文创产品。

　　线上线下齐发力。活动还通过网上直播、线上展示订购、线下物流配送，以及邻里中心直购等方式，让市民共享经济开放红利。其中，在重点商圈、特色商业街、大型商业综合体和连锁商超，开展了榴莲狂欢节折扣活动。

　　在“榴莲往返区”，高端猫山王、金枕等网红品种备受青睐。现场游人如织，不仅让购买榴莲的市民排起了长龙，还受到许多榴莲爱好者的点赞。

　　“味道很正，价钱也很‘美丽’，这活动办到了榴莲爱好者的心坎里。”市民李峰一边选购榴莲，一边大赞活动。

　　“东南亚风情演出很带感，巨型大象、现场氤氲的榴莲味儿让人一秒入戏，仿佛置身泰国。”市民李健说，假期期间，带着家人一起来天街赶集市、看演出、品美味，度过了别样的假期。

　　此外，新国潮风“携手”东南亚风情，《唐韵兰纳》带来了燃灯礼、鼓阵及舞蹈表演，《中泰巡游》引人驻足，《“榴莲王”繁！》带来长甲舞、国风舞、新国乐、杂技等表演轮番上演，现场火爆，叫好声不断。

　　“榴莲深受年轻人喜欢，沉浸式的集市，体验感超赞。”来自平顶山的游客陈曦说，在天街与榴莲偶遇，洛阳真是越来越懂年轻人。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
        “以前我总因眼斜而自卑，不敢与人交流，以后再也不会了……”近日，李先生成功接受了右眼内斜视矫正手术，...
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院中医儿科门诊开诊
  • ·健康快讯：河科大二附院开展“特应性皮炎健康之途”义诊活动
  • ·咳嗽、打喷嚏漏尿怎么办？
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 畅行336个城市！洛阳已发行带交通功能...
  • 洛阳114名河南省劳动模范和先进工作者...
  • 多种合作模式可选择 洛邑古城片区发出...
  • @洛阳人，“五一”假期这些地方能充值...
  • 洛阳集中开展落实中央八项规定精神专...
  • 洛阳市市场监管局提醒：住宿免费穿汉...
  • 每位劳动者都是超人！劳动节，致敬每...
  • 寻找张宇！12年里，你可知道妈妈流了...
  • 洛阳首届榴莲狂欢节开幕 活动持续至5日
  • 新一期洛阳市青年艺术夜校开始报名
    		•
    百姓呼声
    应天门北广场商业房屋与景区氛围谐调吗？
    邙岭大道中沟站附近为何下雨就积成河？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    雨后的月季花

    游学

    芍药花开香满园

    杨湾崖沙燕
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605