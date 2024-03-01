洛阳首届榴莲狂欢节完美收官 接待市民游客超20万人次

1日至5日，“榴莲”忘返·跻身顶“榴”洛阳首届榴莲狂欢节在隋唐洛阳城天街遗址举行。截至5日活动结束，共接待市民游客累计超20万人次。

1日至5日，“榴莲”忘返·跻身顶“榴”洛阳首届榴莲狂欢节在隋唐洛阳城天街遗址举行。截至5日活动结束，共接待市民游客累计超20万人次。

“物美价廉，在家门口实现了‘榴莲自由’!”作为榴莲深度爱好者，1日活动刚开始，市民张奇就从涧西区赶到活动现场，品榴莲，感受东南亚风情。

本次狂欢节集商贸、旅游、消费等于一体，以榴莲为媒介，分为“榴莲往返区”“缤纷东南亚集”“热带风情坊”“唐韵集萃区”等4个区域。活动亮点纷呈，精彩不断——

文化美食齐亮相。现场不仅集合高端猫山王、金枕等网红品种，还有烤榴莲、榴莲冰淇淋、榴莲千层、冻榴莲、榴莲酥、榴莲咖啡、榴莲雪糕以及正宗泰国、东南亚其他美食，还展出了泰国纺织、泰银制品等具有东南亚文化元素的特色商品，以及具有中国传统文化特色的文创产品。

线上线下齐发力。活动还通过网上直播、线上展示订购、线下物流配送，以及邻里中心直购等方式，让市民共享经济开放红利。其中，在重点商圈、特色商业街、大型商业综合体和连锁商超，开展了榴莲狂欢节折扣活动。

在“榴莲往返区”，高端猫山王、金枕等网红品种备受青睐。现场游人如织，不仅让购买榴莲的市民排起了长龙，还受到许多榴莲爱好者的点赞。

“味道很正，价钱也很‘美丽’，这活动办到了榴莲爱好者的心坎里。”市民李峰一边选购榴莲，一边大赞活动。

“东南亚风情演出很带感，巨型大象、现场氤氲的榴莲味儿让人一秒入戏，仿佛置身泰国。”市民李健说，假期期间，带着家人一起来天街赶集市、看演出、品美味，度过了别样的假期。

此外，新国潮风“携手”东南亚风情，《唐韵兰纳》带来了燃灯礼、鼓阵及舞蹈表演，《中泰巡游》引人驻足，《“榴莲王”繁！》带来长甲舞、国风舞、新国乐、杂技等表演轮番上演，现场火爆，叫好声不断。

“榴莲深受年轻人喜欢，沉浸式的集市，体验感超赞。”来自平顶山的游客陈曦说，在天街与榴莲偶遇，洛阳真是越来越懂年轻人。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图)