“五一”假期，洛阳社会治安大局持续稳定

五一”假期，洛阳警方坚持警种融合、打防结合，强化巡逻防控，严打违法犯罪，坚持疏堵保畅，多措并举提升城市安全系数、守护城市“烟火气”，确保了全市社会治安大局持续稳定。

“五一”假期，洛阳警方坚持警种融合、打防结合，强化巡逻防控，严打违法犯罪，坚持疏堵保畅，多措并举提升城市安全系数、守护城市“烟火气”，确保了全市社会治安大局持续稳定。

节日期间，洛阳警方对全市开放的A级以上景区，按照“一点一案、一点一策”要求，加强人流客流检测，确保了各大景区安全有序；加大寄递物流、成品油等行业监管力度，严格落实安全监管责任和制度，消除了一批风险隐患；加强文旅活动安全监管，压实主办方责任，履行安保监管责任，备足配强备勤力量，加强巡逻防控和秩序维护，确保了各项活动安全有序举办。

针对节日期间洛阳文旅火爆和夜市经济给社会治安带来的新形势、新特点，洛阳警方坚持警种融合、打防结合，加强整体防控，屯警街面、动中备勤，启动社会面一级巡逻防控模式，250名市公安局局直机关警力支援一线，每日近600辆警车、3200余名警力巡防街面，市县1000余人应急力量集结待命，大幅提升了人员密集场所和治安复杂地区的见警率，增强了群众和游客的安全感。

全市公安机关持续保持严打高压态势，重拳打击绺窃、盗窃车内财物两类突出案件，有效净化了社会治安环境；坚持疏堵保畅，动态调整交通勤务部署，优化洛邑古城、白马寺等重点景区周边交通组织，加强停车秩序管理，实行重点景区、重点部位交通联勤联动，科学指挥调度，有序疏通疏导，最大限度提升通行效率。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南 文/图）