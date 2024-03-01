“五一”假期，洛阳环城高速下站外地牌照车辆超55万辆

“五一”假期，洛阳作为热门旅游目的地城市，迎来自驾游高峰，辖区高速上下站流量持续攀升。

“五一”假期，洛阳作为热门旅游目的地城市，迎来自驾游高峰，辖区高速上下站流量持续攀升。

4月30日16时至5月5日16时，洛阳环城高速13个站口上站总流量665941辆，其中豫C牌照136239辆、外地牌照529702辆。同一时段，洛阳环城高速13个站口下站总流量651257辆，其中豫C牌照101361辆、外地牌照549896辆。上下站流量较大的站口分别为洛龙站、洛阳站、瀍河站、周山站、关林站、伊阙站等。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏 文/图)