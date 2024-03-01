“五一”假期，洛阳文博场馆接待游客67.5万人次

5日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“五一”假期，洛阳各博物馆、纪念馆等文博场馆累计接待游客67.5万人次，“博物馆热”持续升温。

博物馆内的志愿服务

5日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“五一”假期，洛阳各博物馆、纪念馆等文博场馆累计接待游客67.5万人次，“博物馆热”持续升温。

从5月1日至5日，洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳关林等持续迎来客流高峰。为最大限度满足大家的参观需求，多个场馆将闭馆时间延长1个至5个小时，最晚21时闭馆。不少博物馆还成立了相应的“夜游”专班，负责博物馆夜间开放的服务和安保工作。“夜游模式”开启，为游客提供多元游览新体验。

与此同时，洛阳多家博物馆增加免费志愿讲解服务的场次和时间，以贴心服务帮助大家“读懂历史”。“志愿者们的公益讲解非常专业，让我们的旅程充满文化味，不得不说，洛阳的服务太贴心了！”来自山西的游客小杨说。

为充分发挥文博场馆的教育功能，各博物馆、纪念馆利用假期，推出一系列丰富多彩的研学活动，吸引青少年走近历史、感受文化。在洛阳古墓博物馆的“古墓寻龙记”研学活动中，“寻龙队长”带领孩子们在博物馆中寻找16条“龙”的踪迹，既了解了古代墓葬文化，也认识了“龙”文化的历史演变过程。洛阳民俗博物馆的“线装书韵文化传承”研学活动，带领孩子们了解和体验古籍装帧保护技艺，大家在穿针引线中亲手制作属于自己的古籍。八路军驻洛办事处纪念馆的“脚穿草鞋跟党走”研学活动，为孩子们讲述抗战时期关于草鞋的故事，还带领大家一起体验手工草鞋编制。

洛阳博物馆的“琳琅万象——东莞市博物馆藏清代外销精品文物展”，隋唐大运河文化博物馆的“广州定制——广州博物馆藏清代中国外销纹章瓷展”，八路军驻洛办事处的“战争与和平——军盔收藏展”……这个假期，除各博物馆基本陈列外，还有众多主题鲜明的特色展览为大家送上文化大餐。

各类特色展览、创意研学及社教活动正日益激发公众对文博场馆的热情。不少博物馆相关负责人表示，下一步将不断创新传播手段，优化服务水平，以更贴近年轻人的方式呈现历史文化。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦 文/图）