5月6日起，洛阳多家热门博物馆恢复周一闭馆

5日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，从5月6日起，洛阳热门博物馆将恢复周一闭馆。

5日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，从5月6日起，洛阳热门博物馆将恢复周一闭馆。

从4月1日至5月5日，洛阳迎来赏花游热潮。为满足各地游客的参观需求，洛阳各热门博物馆纷纷取消周一闭馆惯例，并将开放时间适当延迟至夜间。

数据显示，从4月1日至5月5日，洛阳文博场馆累计接待游客263.5万人次，与去年同期相比增长24%。

恢复周一闭馆后，请大家按照开放时间预约入馆参观。目前，洛阳需要个人预约的博物馆有：二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、洛阳隋唐大运河文化博物馆、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、洛阳日记博物馆、河洛古代石刻艺术馆、洛阳警察博物馆、洛阳理工学院博物馆。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦 文/图)