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潮玩打卡、识草药、做三彩……这堂思政课获青年学子点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.05 19:11

　　日前，洛阳市第二期“走读洛城”思政课创新活动组织河南推拿职业学院40余名学生走进孟津区，打卡新晋潮玩聚集地，到田间地头品识中药材，体验制作唐三彩，亲身体验洛阳对青年的“宠”与“爱”。

　　什么是青年喜爱的潮流文化？洛阳近日大火的“魏坡·新序”交出了一张创新答卷。

　　当天，40余名青年学子身着汉服，走进“魏坡·新序”园区，打卡潮流店铺，体验当下热门的青年元素。青年学子们还参观了园区内原有老建筑，感受时代变迁的印记。

　　“一边是灰瓦泥墙的老房子，一边是崭新时尚的潮玩店铺，这种‘老’与‘新’的交融对比，让我们直观感受到了城市的发展与变迁，以及洛阳在青年友好型城市建设中的创新探索。”在参观过“魏坡·新序”后，青年学子武鑫宇发出感叹。

　　走进常袋镇姚凹村，入目的花草让青年学子们眼前一亮，种类丰富的中药材更是吸引了他们的注意。

　　“我们有中医药相关课程，这次是第一次走进田间地头，看到这么多中草药的生长形态，了解它们的功效，太有趣了！”青年学子李涵旭说。

　　乡贤张俊强返乡创业，依托姚凹村资源禀赋，带领乡邻种植中药材致富的经历引起青年学子的极大兴趣，大家纷纷举手提问，了解洛阳返乡创业、乡村振兴的优惠政策。

　　“洛阳这么多真金白银的政策，让青年创业少了许多后顾之忧。”作为洛阳人，青年学子李婷婷表示，自己毕业后也计划创业，努力为家乡产业发展贡献力量。

　　此次活动最后一站来到中国唐三彩文化园，带领青年学子了解洛阳唐三彩文化的起源和发展，听创业青年讲述三彩传承与创新，体验制作唐三彩。

　　“唐三彩承载着洛阳悠久又深厚的文化底蕴，也寄托着当代青年的理想，需要一代又一代青年的传承与创新表达。”广东籍青年学子周丽淳说，自己将把洛阳的文化推介向家乡，让更多人了解洛阳、爱上洛阳。

　　据悉，洛阳市“走读洛城”思政课创新活动计划组织青年学子陆续走进“产业发展”“城市提质”“乡村振兴”“新文旅”“青春洛阳”等领域，在基层一线实地感受洛阳发展成果，邀请领导干部讲政策、思政课老师讲理论，共同上好生动有趣的“思政课”。

　　“全市将持续打造‘走读洛阳’品牌，鼓励更多青年学子走出课堂，在全市重点领域现场上好思政课，引导青年自觉投身现代化洛阳建设，让青年与洛阳这座青春之城实现双向奔赴。”洛阳市委宣传部有关负责同志说。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 程方晓）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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