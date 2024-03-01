“五一”假期，洛阳乡村旅游市场“热辣滚烫”

到山里住精品民宿，去户外搞露营派对，或者到樱桃沟采摘樱桃、到陆浑湖欣赏“中原洱海”……刚刚过去的“五一”假期，洛阳乡村旅游市场可谓“热辣滚烫”。越来越多的市民和游客选择“乡村漫步”，领略生态之美，感受野趣乡愁。乡村运营的持续升温，也直接带动乡村业态融合发展和农民持续增收。

到山里住精品民宿，去户外搞露营派对，或者到樱桃沟采摘樱桃、到陆浑湖欣赏“中原洱海”……

刚刚过去的“五一”假期，洛阳乡村旅游市场可谓“热辣滚烫”。越来越多的市民和游客选择“乡村漫步”，领略生态之美，感受野趣乡愁。乡村运营的持续升温，也直接带动乡村业态融合发展和农民持续增收。

有山、有水、有树林；露营、嬉戏、烤小串……假期五天时间，宜阳县高村镇王莽村“梅谷丛林露营基地”天天爆满。穿梭在豫西民居、千亩梅林、七里峡谷之间，时光一下子就慢了下来，乡愁的韵味、自然的清爽扑面而来。

王莽村，其名源于“王莽撵刘秀”的历史典故。前些年，乡亲们纷纷搬离，山村逐渐凋敝。这两年，随着乡村运营的开展，民居、密林、溪流，还有那津津乐道的历史故事，变成了最宝贵的资源。当地以市场思维引入运营主体，修复古民居、土窑洞，挖掘古文化、老手艺，乡村民宿、研学基地、拓展训练、户外露营等新业态层出不穷，留住了浓浓乡愁，也盘活了乡村经济。

不单是户外露营，高端民宿同样备受热捧。

房前有溪，屋后有山。老君山下的瑞玺叶星訸民宿，以唯美的设计、舒适的体验，让建筑与山林融为一体，充满了轻奢的意境和情调。

“假期期间，每天都处于满房状态。”民宿负责人表示。不同于传统酒店和农家宾馆的住宿功能，民宿主打的是具有乡村自然韵味的高品质旅居体验。所以，尽管民宿在价格上高出一大截，仍然一房难求。

民宿经济火爆的背后，是乡村旅游业态的加速迭代。截至目前，全市已建成高端精品民宿459家，高端定位、集群发展的态势已经形成。

春夏之交，樱桃“鲜”上市。在红山樱桃沟，串串樱桃挂满枝头，游人络绎不绝，处处欢声笑语。采摘过后，游客在食坊街上汇聚，来一碗手工面、尝一口土鸡汤，唇齿留香、令人回味。此外，当地还打造了金水河湿地公园、红山欢乐谷旅游度假区等文旅项目，实现了农文旅深度融合。

乡村旅游是乡村产业发展的重要支撑。随着乡村运营的深入开展，各地以市场化理念，盘活乡村生态、文化、土特产等资源，提升人居环境，植入多元业态，加快推动农文旅融合发展。

“五一”之后，乡村入夏。山区旅居避暑、水果缤纷上市、三夏丰收在望，河洛乡村值得期待！（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 通讯员 张君 文/图）