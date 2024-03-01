5月6日起，洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆恢复周一闭馆

今日，“洛阳博物馆”和“洛阳古墓博物馆”微信公众号发布最新公告。
今日，“洛阳博物馆”和“洛阳古墓博物馆”微信公众号发布最新公告。
今日，“洛阳博物馆”和“洛阳古墓博物馆”微信公众号发布最新公告，内容如下：
关于洛阳博物馆恢复周一闭馆的公告
尊敬的游客：
大家好！
为确保场馆设施设备正常运行，保障参观质量和服务水平，我馆将于2024年5月6日起恢复每周一闭馆。
感谢大家长期以来对洛阳博物馆的关心、理解和支持！
特此公告
洛阳博物馆
2024年5月5日
关于洛阳古墓博物馆恢复周一闭馆的公告
感谢大家一直以来对洛阳古墓博物馆的关心、理解和支持！
洛阳古墓博物馆
2024年5月5日
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