5月6日起，洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆恢复周一闭馆

今日，“洛阳博物馆”和“洛阳古墓博物馆”微信公众号发布最新公告。 今日，“洛阳博物馆”和“洛阳古墓博物馆”微信公众号发布最新公告，内容如下： 关于洛阳博物馆恢复周一闭馆的公告 尊敬的游客： 大家好！ 为确保场馆设施设备正常运行，保障参观质量和服务水平，我馆将于2024年5月6日起恢复每周一闭馆。 感谢大家长期以来对洛阳博物馆的关心、理解和支持！ 特此公告 洛阳博物馆

2024年5月5日 关于洛阳古墓博物馆恢复周一闭馆的公告 尊敬的游客： 为确保场馆设施设备正常运行，保障参观质量和服务水平，我馆将于2024年5月6日起恢复每周一闭馆。 感谢大家一直以来对洛阳古墓博物馆的关心、理解和支持！ 特此公告 洛阳古墓博物馆

2024年5月5日 ⑥