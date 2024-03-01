青年友好！“栋能魔王”潮玩休闲乐翻天

斗牛、射箭、棒球、保龄球、精英划船、极速乒乓……“五一”假期，在洛阳“大唐花市”牡丹产业社区栋能魔王城市馆，游客络绎不绝，沉浸式感受“轻运动”的休闲乐趣。

斗牛、射箭、棒球、保龄球、精英划船、极速乒乓……

“五一”假期，在洛阳“大唐花市”牡丹产业社区栋能魔王城市馆，游客络绎不绝，沉浸式感受“轻运动”的休闲乐趣。

栋能魔王城市馆由老旧厂房改造而成，以“轻体育”理念为核心，把体育健身与潮玩娱乐有机融合，设置了探险运动、竞技体育、电子潮玩、保龄球等多个区域，成为年轻态、活力范、时尚感的青春运动中心，颇受市民游客欢迎。

据悉，作为“青年友好型城市”建设的重要载体，洛阳联合邓亚萍基金会积极推动多元化社区体育公园建设，打造了栋能魔王城市馆、栋能魔王嗨FUN空间、栋能魔王健身公园等一批“轻运动”活力中心，为广大市民游客提供了独具青春时尚魅力的娱乐健身好去处。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 文/图)