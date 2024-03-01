游客与家人走散 他们十几分钟帮忙找到人

3日11时许，洛阳市西工公安分局执勤人员李耀武在王城公园门口疏导游客，突然接到一条来自执勤交警郭志峰的求助信息。
3日11时许，洛阳市西工公安分局执勤人员李耀武在王城公园门口疏导游客，突然接到一条来自执勤交警郭志峰的求助信息。
3日11时许，洛阳市西工公安分局执勤人员李耀武在王城公园门口疏导游客，突然接到一条来自执勤交警郭志峰的求助信息。当时，郑州游客李女士和家人到王城公园游玩，刚到地方，随行的父亲不见了，一家人在附近找没有找到，遂向郭志峰求助。郭志峰将走失老人的照片等信息通过微信发送给李耀武，希望他一起帮忙寻找。
李耀武了解完情况，立即在王城公园管理群、周边商户群等多个微信群发布寻人信息，大家积极响应，帮忙寻人。
仅仅过了十几分钟，李耀武就收到王城公园工作人员的消息，对方在园内游乐场附近找到了走失的老人。
一家人终于团聚，李女士向李耀武等人表示感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）
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