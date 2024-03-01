洛阳高速交警发布“五一”假期返程预警

进入“五一”假期尾声，各地高速公路将迎来返程高峰。5月4日，洛阳高速交警支队发布返程预警，预计5日15时至19时将出现返程高峰，建议广大市民提前规划，错峰返程。

进入“五一”假期尾声，各地高速公路将迎来返程高峰。5月4日，洛阳高速交警支队发布返程预警，预计5日15时至19时将出现返程高峰，建议广大市民提前规划，错峰返程。

假期间，洛阳辖区高速公路易堵路段为宁洛高速的彭婆互通立交至洛栾高速洛龙站段、宁洛高速与新伊高速互通区域宁洛高速双幅主线段。连霍高速洛阳站、孟津站，二广高速瀍河站、龙门站，宁洛高速周山站通行压力较大。除上述路段和站点外，洛阳辖区高速公路还有部分施工、拥堵路段及事故易发路段，您在返程期间要注意绕行或按照提示减速慢行——

●施工、易堵路段：二广高速公路洛阳孟津段(K1126+100-K1126+570)西幅(济源至洛阳方向)主线封闭施工。

●事故易发路段：二广高速公路(K1132至K1139)双幅(吉利孟州站至连霍高速互通之间)，宁洛高速(K717至K697)双幅(宁洛高速汝阳、伊川段)，宁洛高速(K721至K728)东半幅(伊阙站附近，伊川往市区方向)。

洛阳高速交警提醒广大驾驶员——

●做好返程准备。返程前，对车辆进行安全检查，确保车况良好，油气电充足。提前了解高速路况信息，合理规划行车路线。设置好导航，临近出口时注意提前变道。

●关注天气变化。如遇雨天行车，要降低车速，保持安全车距，减少变道超车，自觉服从交通指挥和管控措施。

●安全守法驾驶。自觉抵制超速、超员、超载和疲劳驾驶等易肇事肇祸交通违法行为。驾乘人员全程系好安全带。

●文明礼让行车。保持平和心态，不开斗气车、不强超强会、不随意变道、不分心驾驶。遇道路缓行、交通拥堵，应依次有序排队，不加塞抢道，不占用应急车道。

●及时报警求助。车辆发生故障、事故等紧急情况，立即开启危险报警闪光灯，在来车方向150米外设置警告标志，车上人员迅速转移到安全地带，牢记“车靠边、快警示、人撤离、即报警”；发生轻微交通事故，通过“交管12123”APP处理方便又快捷！

此外，您可通过洛阳交警、河南高速公安、河南高速等微信公众号及洛阳高速交警微博等双微平台，以及高德地图、104.1省交通广播、92.7洛阳市交通广播等平台，获取高速通行信息。也可拨打河南省高速交警总队指挥中心电话0371-68208110，获取全省高速的实时路况信息，或拨打洛阳市高速交警支队指挥中心电话0379-67872168，可获取洛阳高速的实时路况信息。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏 文/图）