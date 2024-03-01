“五一”假期 在洛阳民宿感受不一样的服务

民宿集市、民宿汉服妆造、民宿非遗体验……“五一”假期期间，洛阳民宿提供了丰富多彩的特色服务，给足市民游客更多“情绪价值”。4日，记者走访洛阳部分城市民宿。

民宿集市、民宿汉服妆造、民宿非遗体验……“五一”假期期间，洛阳民宿提供了丰富多彩的特色服务，给足市民游客更多“情绪价值”。4日，记者走访洛阳部分城市民宿。

数据显示，“五一”假期期间，洛阳成为民宿预订十大热门目的地之一。

在余舍精品酒店，为了让游客感受洛阳特色文化，城市民宿举办了非遗市集。金银细工、牡丹压花、古陶器制作、宋氏面塑、烫花、三彩艺等非遗产品悉数亮相市集，让市民和游客在游走洛阳的同时，拥有别样的住店体验。

“穿着汉服在古城品味特色文创下午茶，这感觉太棒了！”说起入住位于洛邑古城的洛阳云华里非遗艺术民宿体验，上海游客赵雨璐兴奋地说，她和女儿都做了汉服妆造，沉浸感十足。古香古色的建筑群、令人惊艳的下午茶、精致的妆造……她更追求情绪价值，愿意为兴趣消费买单。

从2021年开始，洛阳云华里非遗艺术民宿主理人司薇就推出了汉服体验服务。在她看来，客人对十三朝古都的文化更感兴趣，穿汉服也是为了与这里的场景更“搭”。

“与景区、古街相比，民宿做好沉浸式体验并不容易。”洛阳市商务局相关负责人表示，将持续打造“洛阳宿”品牌，探索走出一条符合洛阳特色的“民宿+”融合发展之路，提升“洛阳宿”城市民宿品牌的吸引力和影响力，进一步激发文旅消费新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟 文/图）