洛阳持续推进公共文化服务进社区 丰富居民文化生活

5月，洛阳市图书馆、洛阳市文化馆安排了多场形式多样的公共文化服务进社区活动，进一步丰富居民文化生活。

5月，洛阳市图书馆、洛阳市文化馆安排了多场形式多样的公共文化服务进社区活动，进一步丰富居民文化生活。 记者4日获悉，5月，洛阳市图书馆、洛阳市文化馆安排了多场形式多样的公共文化服务进社区活动，进一步丰富居民文化生活。 据悉，洛阳市文化馆将组织文化志愿者走进社区，为社区广大群众开展合唱、朗诵、剪纸等多场公益培训活动，满足居民多元化需求。洛阳市图书馆安排了绘本分享、少儿手绘、读书会、摄影知识培训、优秀数字资源专题展等阅读推广活动，推动全民阅读。 洛阳市文广旅局相关负责人表示，今后将持续推动优质文化资源向社区下沉，为居民提供更加精准多样的公共文化服务，持续提升公共文化服务效能，更好地满足群众文化需求。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 刘延 文/图）