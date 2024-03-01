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徐衣显调研假日游客集散、安全生产、项目建设和巡视交办问题整改等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.04 09:10

优服务提品质让游客玩得开心舒心安心
筑防线守底线提升全社会本质安全水平

　　3日，市长徐衣显以“四不两直”方式深入文旅景区、项目一线等，调研假日游客集散、安全生产、重点项目建设和巡视交办问题整改等工作。

　　“五一”假期，洛阳成为净流入旅客最多的城市，再次跻身“顶流”网红。徐衣显首先到龙门石窟游客集散乘车点等处，实地了解客流周转、秩序维护、安全保障等情况，指出要从游客角度出发，加密换乘频次，优化换乘设置，减少滞留时间，保障游客“快进、漫游、深体验”。白马寺周围通过优化进出动线、增建停车场所，有效提升了景区承载能力。徐衣显步行丈量游客进出通道，详细了解接驳换乘、交通疏导等情况，对周边环境整治、占道经营治理等工作提出明确要求，强调要切实强化安全意识，树牢服务理念，集中开展古建筑火灾隐患排查，加快整治周边商业环境，增设河洛文化等特色标识，植入多元业态，重塑经典风貌，提升白马寺片区文化旅游功能和辐射带动力。洛邑古城游客量突破20万人次。徐衣显仔细询问交通组织、人流集散等情况，要求有关部门加强实时动态监测，精准研判风险，严防拥挤踩踏，确保万无一失，让广大游客玩得开心、舒心、安心。

　　“五一”期间，我市重点项目建设如火如荼。徐衣显深入城市阳台工程一线等处，实地察看工程进度和安全生产等情况，要求积极对接市场主体，有效整合优质资源，统筹实施片区开发，整体优化业态布局，打造功能全、业态多、品质高的标志性城市聚合空间。

　　商场、餐饮、娱乐等人员密集场所，是消防安全管理的重点关键。徐衣显率队到丹尼斯大卫天地等处，突击检查消防设施运行、人员值班值守等工作，要求夯实企业主体责任，加强商户安全培训，组织实战实操演练，增强应急处置能力，筑牢消防安全“防火墙”。

　　徐衣显还到洛龙区乐天路、瀍河区状元红路等处，调研交通拥堵治理、城市环境整治等重点民生事项，督促项目进度，协调解决问题，并与沿线群众交流，倾听意见建议。徐衣显强调，要扛牢政治责任，坚持建管衔接、建管并重，打通堵点断点，完善路网体系，消除监管盲区，高质量完成巡视交办问题整改，持续增强群众幸福感、获得感。

　　张玉杰、李新红等参加调研。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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