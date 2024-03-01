5分钟响应当天办结！洛阳12315发布两起快速处置案例

“五一”假期期间，洛阳各级市场监管部门收到消费者诉求后，5分钟响应、半小时处置、24小时办结，全力维护广大消费者的合法权益。

“五一”假期期间，洛阳各级市场监管部门收到消费者诉求后，5分钟响应、半小时处置、24小时办结，全力维护广大消费者的合法权益。今日，该局12315指挥中心发布两起接到消费者诉求后，及时处理快速处置案例。

案例一：洛阳市偃师区一酒店住宿纠纷，半小时办结

5月2日，消费者陈女士反映当日通过携程网订了偃师区顾县镇一酒店的房间，因行程原因无法前往入住，联系商家退费对方不予处理。接到投诉后，偃师区市场监管局辖区监管所执法人员立即进行调查核实，消费者陈女士反映属实。

经调解，商家在半小时内为消费者退还全部费用，陈女士对处理结果表示满意。

案例二：洛阳市洛龙区一酒店漏水纠纷，当场办结

5月3日，消费者徐先生反映其5月2日入住洛龙区一酒店，后发现房间屋顶出现漏水的情况，向商家反映并要求更换房间，对方拒绝更换且服务态度差。接到投诉后，洛龙区市场监管局辖区监管所执法人员立即进行调查处理，徐先生反映情况属实。

经调解，商家当场退还徐先生部分房费、为徐先生更换房间并致歉，徐先生对处理结果表示满意。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，假期期间，洛阳12315热线保持24小时畅通，对外地游客和广大市民的消费投诉举报事项，第一时间联系沟通、第一时间受理处置、当天办结并及时反馈。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅 文/图)