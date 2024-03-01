为救游客腹部受伤 他说：“这点伤不算啥！”

今年36岁的连乾辰是洛阳市汝阳县小店镇卫生院的医务人员。5月2日，他和家人到一景区游玩。14时许，他下山返回路过一个湖时，突然听到扑通一声，发现一名女游客掉进了湖里。

今年36岁的连乾辰是洛阳市汝阳县小店镇卫生院的医务人员。5月2日，他和家人到一景区游玩。14时许，他下山返回路过一个湖时，突然听到扑通一声，发现一名女游客掉进了湖里。

“当时附近没什么人。落水者的同伴在呼救，我赶紧跑了过去。”连乾辰说，湖边设有一米多高的护栏，不过没有完全封闭，每隔一段留了个口子，这名女子就是从豁口处掉下去的。

视频截图

连乾辰不会游泳，他便趴在地上，伸手去够落水女子，无奈差一点儿够不着。这时，在附近的游客也纷纷跑了过来，有人拽住连乾辰的腿，连乾辰身子又往前探，双手去抓落水女子，经过一番努力，终于抓住了她并往岸边拉。在其他热心游客的帮助下，连乾辰最终把落水女子营救上岸。

“那名女子呛了水，不过没有大碍。”连乾辰说，见女子安全了，他便没有多逗留，悄悄离开了现场。

令连乾辰没想到的是，有人将他救人的一幕拍了视频发到网上。亲友们这才得知此事，纷纷为他见义勇为之举点赞。

为了救人，连乾辰的小腹被擦伤。他说，能救人一命，“这点伤不算啥”。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 高召)