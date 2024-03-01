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“五一”假期前3天，洛阳环城高速下站外地牌照车辆超34万辆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.03 19:15

　　“五一”假期，洛阳作为热门旅游目的地城市，迎来自驾游高峰，辖区高速上下站流量持续攀升。

　　4月30日16时至5月3日16时，洛阳环城高速13个站口上站总流量420693辆，其中豫C牌照96416辆，外地牌照324277辆。同一时段，洛阳环城高速13个站口下站总流量413204辆，其中豫C牌照72376辆，外地牌照340828辆。上下站流量较大的站口分别为洛龙站、洛阳站、瀍河站、周山站、关林站、伊阙站等。

　　假期进入后半程，河南大部将迎来一次降雨天气过程。洛阳高速交警提醒广大驾驶员，假期出行请合理规划出游路线。因免征通行费和假期出行人数增加，高速公路车流量较大，各位驾驶员一定要减速慢行，遇到通行缓慢路段要冷静沉着驾驶。远距离自驾出行时，要注意休息，避免疲劳驾驶。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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