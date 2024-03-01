注意！洛阳今夜有短时阵雨

“五一”假期中后段，受低槽东移影响，河南省多地将出现降雨，不过量级不大，以阵雨、雷阵雨为主。 “五一”假期中后段，受低槽东移影响，河南省多地将出现降雨，不过量级不大，以阵雨、雷阵雨为主。雨天路面湿滑，能见度下降，对道路交通和旅游出行有不利影响，气象部门提醒大家及时关注最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好行程规划，驾车请注意适当增大跟车距离，保持安全车速。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，3日到4日受高空槽前西南气流与地面弱冷空气的共同影响，洛阳有一次弱降雨天气过程，气温较低。6日、10日受冷空气扩散影响，部分地区有阵雨或雷阵雨。 今天夜里：阴天有短时阵雨。 4日(周六)：阴天有短时阵雨，气温14℃～21℃。 5日(周日)：阴天到多云，气温13℃～26℃。 6日(周一)：晴天到多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，东北风4级左右，气温14℃～28℃。 7日(周二)：晴天到多云，气温16℃～28℃。 8日(周三)：晴天，气温16℃～29℃。 9日(周四)：晴天到多云，气温16℃～30℃。 10日(周五)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温16℃～30℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)