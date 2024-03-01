实现“樱桃自由”！洛阳红山樱桃文化节人气旺

鲜红樱桃挂枝头，让您实现“樱桃自由”！5月3日，洛阳市西工区红山乡樱桃沟车来车往，人头攒动，游客采摘樱桃，徜徉美丽乡村。

鲜红樱桃挂枝头，让您实现“樱桃自由”！5月3日，洛阳市西工区红山乡樱桃沟车来车往，人头攒动，游客采摘樱桃，徜徉美丽乡村。 鲜红樱桃挂枝头，让您实现“樱桃自由”！5月3日，洛阳市西工区红山乡樱桃沟车来车往，人头攒动，游客采摘樱桃，徜徉美丽乡村。 据悉，2024第七届洛阳红山樱桃文化节于4月29日开幕，将持续至5月底。截至目前，辖区已发展樱桃采摘园150余个、樱桃种植面积4000余亩，草莓、葡萄、柿子、石榴等其他作物种植面积达2200余亩，集聚农家饭店及特色民宿百余家，成为市民、游客游玩、休闲的好去处。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图)