5月4日上午，关林景区汉服展演等您来

5月4日是“五四”青年节。刚刚，洛报融媒记者从洛阳关林管理处获悉，当天，关林景区将为大家呈上一场精彩的汉服展演，期待您的参与。

5月4日是“五四”青年节。刚刚，洛报融媒记者从洛阳关林管理处获悉，当天，关林景区将为大家呈上一场精彩的汉服展演，期待您的参与。

关公文化是中华优秀传统文化的重要组成部分，也是洛阳的一张亮丽文化名片。由洛阳关林管理处主办、洛阳汉服协会承办的关林汉风文化月自4月13日开幕以来，深受游客喜爱。

关林汉风文化月以“汉风赫赫、天下云长”为主题，以关公文化为主线，集中展示东汉、三国时期的服饰、礼仪等文化。其中“尚武精神”着重展示甲胄武术文化，“礼义千秋”展示汉制等汉服，演绎中华礼仪；“绝伦逸群”通过古琴演奏展示关公单刀赴会的英雄豪情；“百步穿杨”将进行传统射艺、投壶等展示，游客可以参与其中，感受丰富多彩的古典文化。

5月4日的汉服展演活动将于9时50分开始，地点在关林仪门、西跨院处。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 寇莹 文/图)