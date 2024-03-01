洛阳开展专项检查 确保“五一”假期文旅市场安全有序

连日来，洛阳市文化市场综合行政执法支队对全市A级景区、旅行社、星级饭店等经营单位旅游服务质量和安全措施落实情况等进行专项检查，进一步规范文旅市场经营秩序，确保“五一”假期文旅市场安全有序。

连日来，洛阳市文化市场综合行政执法支队对全市A级景区、旅行社、星级饭店等经营单位旅游服务质量和安全措施落实情况等进行专项检查，进一步规范文旅市场经营秩序，确保“五一”假期文旅市场安全有序。

针对旅行社，执法检查人员重点检查了是否与游客签订旅游合同、是否具备旅行社相关资质、客运企业是否与旅行社签订规范的租车合同，以及导游从事导游服务是否取得执业许可、是否私自承揽业务，在执业过程中是否携带电子导游证、是否佩戴导游身份标识等情况。针对A级景区，执法检查人员重点查看了是否建立旅游纠纷处理机制，特种设备人员持证上岗情况等。针对星级饭店，执法检查人员重点查看了星级饭店服务设施和安全设施运行状况等。

执法检查人员提示经营者要提高服务意识、安全意识，提升服务水平，健全投诉处理机制，完善投诉处理台账，开展好“树形象，提品质”活动，为广大游客营造良好的旅游环境。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 胡天亮 文/图)